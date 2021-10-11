https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754039646.html

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 11.10.2021

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Татарстане ввели обязательную вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:35

2021-10-11T15:35

2021-10-11T16:54

общество

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

россия

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. В Татарстане ввели обязательную вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Требование коснется людей старше 60 лет, сотрудников медицинских, образовательных, социальных организаций, сферы услуг, транспорта, промышленных предприятий, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, а также работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студентов, которые проходят производственную практику за пределами вузов и ссузов.Руководители организаций должны до 6 декабря обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом вакцины. С 9 ноября от работы будут отстранят тех, кто не привился первым компонентом, с 7 декабря – вторым. В коллективах должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников, в том числе те, кто переболел COVID-19 в последние полгода. Постановление не распространяется на жителей республики, у которых есть противопоказания к прививке.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753976301.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус в россии