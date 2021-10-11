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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754035997.html
У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации
У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021
У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации
Заболеваемость военнослужащих Южного военного округа коронавирусом после вакцинации снизилась более чем на 85%, а само течение болезни проходит преимущественно... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:19
2021-10-11T15:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
южный военный округ
вакцинация россиян от covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость военнослужащих Южного военного округа коронавирусом после вакцинации снизилась более чем на 85%, а само течение болезни проходит преимущественно в легких формах, сообщил журналистам начальник медицинской службы ЮВО Серго Папко."По нашему анализу заболеваемости военнослужащих округа коронавирусом в сравнении с прошлым годом, после проведенной вакцинации ее уровень в войсках снизился более чем на 85%, а течение самой болезни проходит преимущественно в легких формах, подобно острой респираторной инфекции", - сказал он.По его словам, в начале прививочной компании военные медики "сталкивались с некоторым недоверием относительно эффективности новой вакцины", но в итоге "охватили вакцинацией свыше 98% военнослужащих округа". С июля в округе проводится кампания по ревакцинации, она проходит "в штатном режиме."Людям, которые уже сделали первую прививку, не надо объяснять про важность и необходимость оставаться защищенным в наших непростых условиях", - заметил Папко.День тяжелое течение коронавируса, требующее интенсивной терапии в военных госпиталях, регистрируется только у лиц, не охваченных по каким-либо причинам вакцинацией, сообщил он. Средние сроки выздоровления у привитых снизились до 8-9 дней против исходных 11-14 дней.
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здоровье - общество, южный военный округ, вакцинация россиян от covid-19
15:19 11.10.2021
 
У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации

У военнослужащих ЮВО снизилась на 85 процентов заболеваемость COVID-19 после вакцинации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища
Вакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость военнослужащих Южного военного округа коронавирусом после вакцинации снизилась более чем на 85%, а само течение болезни проходит преимущественно в легких формах, сообщил журналистам начальник медицинской службы ЮВО Серго Папко.
"По нашему анализу заболеваемости военнослужащих округа коронавирусом в сравнении с прошлым годом, после проведенной вакцинации ее уровень в войсках снизился более чем на 85%, а течение самой болезни проходит преимущественно в легких формах, подобно острой респираторной инфекции", - сказал он.
По его словам, в начале прививочной компании военные медики "сталкивались с некоторым недоверием относительно эффективности новой вакцины", но в итоге "охватили вакцинацией свыше 98% военнослужащих округа". С июля в округе проводится кампания по ревакцинации, она проходит "в штатном режиме.
"Людям, которые уже сделали первую прививку, не надо объяснять про важность и необходимость оставаться защищенным в наших непростых условиях", - заметил Папко.
День тяжелое течение коронавируса, требующее интенсивной терапии в военных госпиталях, регистрируется только у лиц, не охваченных по каким-либо причинам вакцинацией, сообщил он. Средние сроки выздоровления у привитых снизились до 8-9 дней против исходных 11-14 дней.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоЮжный военный округВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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