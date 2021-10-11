https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754035997.html

У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации

У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021

У военнослужащих ЮВО снизилась заболеваемость COVID-19 после вакцинации

Заболеваемость военнослужащих Южного военного округа коронавирусом после вакцинации снизилась более чем на 85%, а само течение болезни проходит преимущественно... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:19

2021-10-11T15:19

2021-10-11T15:19

распространение коронавируса

здоровье - общество

южный военный округ

вакцинация россиян от covid-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость военнослужащих Южного военного округа коронавирусом после вакцинации снизилась более чем на 85%, а само течение болезни проходит преимущественно в легких формах, сообщил журналистам начальник медицинской службы ЮВО Серго Папко."По нашему анализу заболеваемости военнослужащих округа коронавирусом в сравнении с прошлым годом, после проведенной вакцинации ее уровень в войсках снизился более чем на 85%, а течение самой болезни проходит преимущественно в легких формах, подобно острой респираторной инфекции", - сказал он.По его словам, в начале прививочной компании военные медики "сталкивались с некоторым недоверием относительно эффективности новой вакцины", но в итоге "охватили вакцинацией свыше 98% военнослужащих округа". С июля в округе проводится кампания по ревакцинации, она проходит "в штатном режиме."Людям, которые уже сделали первую прививку, не надо объяснять про важность и необходимость оставаться защищенным в наших непростых условиях", - заметил Папко.День тяжелое течение коронавируса, требующее интенсивной терапии в военных госпиталях, регистрируется только у лиц, не охваченных по каким-либо причинам вакцинацией, сообщил он. Средние сроки выздоровления у привитых снизились до 8-9 дней против исходных 11-14 дней.

https://ria.ru/20211011/shtraf-1753999528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, южный военный округ, вакцинация россиян от covid-19