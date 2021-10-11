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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754034208.html
Пермякам напомнили о правовых последствиях отсутствия прививок от COVID-19
Пермякам напомнили о правовых последствиях отсутствия прививок от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Пермякам напомнили о правовых последствиях отсутствия прививок от COVID-19
Прививки от коронавирусной инфекции сделали лишь 53% населения Пермского края, подлежащего обязательной вакцинации, что составляет около трети от всего... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:20
2021-10-11T15:20
распространение коронавируса
общество
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Прививки от коронавирусной инфекции сделали лишь 53% населения Пермского края, подлежащего обязательной вакцинации, что составляет около трети от всего взрослого населения региона, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора."На текущий момент вакцинировано 53% населения, подлежащего обязательной иммунизации, или 32,1% от всего взрослого населения Пермского края. Управление направляет информацию о хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда", — говорится в сообщении.Уточняется, что данные о ходе вакцинации в Роспотребнадзор представили 1685 предприятий и организаций Пермского края, из них только в 1166 достигнут нормативный уровень охвата прививками — 60% от числа работающих.В Роспотребнадзоре подчеркивают, что отсутствие прививок влечет правовые последствия: отказ в приеме на работу или отстранение от деятельности, связанной с высоким риском инфекционного заболевания.Обязательную вакцинацию от коронавируса в Пермском крае власти ввели в июле для сотрудников ряда предприятий.С начала пандемии COVID-19 в Пермском крае заразились 107 323 человека, умерли — 5173, лечение в медучреждениях региона проходят более 4 тысяч пациентов с коронавирусом. По данным краевого минздрава, первым компонентом привиты более 793 тысяч жителей, из них 645 тысяч завершили курс иммунизации, этим людям введены оба компонента вакцины.
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общество, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
15:20 11.10.2021
 
Пермякам напомнили о правовых последствиях отсутствия прививок от COVID-19

Роспотребнадзор напомнил пермякам, что непривитых от COVID-19 могут отстранить от работы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Прививки от коронавирусной инфекции сделали лишь 53% населения Пермского края, подлежащего обязательной вакцинации, что составляет около трети от всего взрослого населения региона, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
"На текущий момент вакцинировано 53% населения, подлежащего обязательной иммунизации, или 32,1% от всего взрослого населения Пермского края. Управление направляет информацию о хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда", — говорится в сообщении.
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Вчера, 12:50Распространение коронавируса
Уточняется, что данные о ходе вакцинации в Роспотребнадзор представили 1685 предприятий и организаций Пермского края, из них только в 1166 достигнут нормативный уровень охвата прививками — 60% от числа работающих.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что отсутствие прививок влечет правовые последствия: отказ в приеме на работу или отстранение от деятельности, связанной с высоким риском инфекционного заболевания.
Обязательную вакцинацию от коронавируса в Пермском крае власти ввели в июле для сотрудников ряда предприятий.
С начала пандемии COVID-19 в Пермском крае заразились 107 323 человека, умерли — 5173, лечение в медучреждениях региона проходят более 4 тысяч пациентов с коронавирусом. По данным краевого минздрава, первым компонентом привиты более 793 тысяч жителей, из них 645 тысяч завершили курс иммунизации, этим людям введены оба компонента вакцины.
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