https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753999715.html
В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, отсюда и большая смертность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:02
2021-10-11T13:02
2021-10-11T13:19
общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, отсюда и большая смертность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - сказал он журналистам.Песков отметил, что власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться."И здесь мы также призываем и средства массовой информации: повторяйте это сто раз в день", - сказал он."Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "сделано главное - для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки".
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753976301.html
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общество, россия, коронавирус в россии, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
13:02 11.10.2021 (обновлено: 13:19 11.10.2021)
В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
Песков: уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно маленький