https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753999715.html

В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19

В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19

Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, отсюда и большая смертность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:02

2021-10-11T13:02

2021-10-11T13:19

общество

россия

коронавирус в россии

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владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, отсюда и большая смертность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - сказал он журналистам.Песков отметил, что власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться."И здесь мы также призываем и средства массовой информации: повторяйте это сто раз в день", - сказал он."Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "сделано главное - для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки".

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753976301.html

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

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2021

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