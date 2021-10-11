https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753960190.html
В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей
В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей - РИА Новости, 11.10.2021
В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей
Власти Новой Зеландии вводят с 1 января обязательную вакцинацию от COVID-19 всех учителей школ, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:24
2021-10-11T10:24
2021-10-11T10:24
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Новой Зеландии вводят с 1 января обязательную вакцинацию от COVID-19 всех учителей школ, сообщает радио RNZ.По его данным, все учителя и административный состав, а также нанятые по контрактам сотрудники школ в Новой Зеландии, которые имеют контакт с детьми, должны к началу 2022 года быть вакцинированы полностью. Первую дозу вакцины они призваны получить к 15 ноября. Для допуска к работе в школах учителя и прочие сотрудники должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19.Непривитые сотрудники, как отмечает RNZ, такие тесты будут обязаны делать каждую неделю.В настоящее время в крупнейшем городе страны Окленде школы закрыты изначально до 18 октября, однако правительство решило, что и после этого они не будут открыты, о чем заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.По данным RNZ, с 1 декабря этого года в Новой Зеландии будет введен режим обязательной вакцинации для медиков, фармацевтов, акушерок, сотрудников домов для престарелых и людей с ограниченными возможностями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая зеландия, окленд, джасинда ардерн
В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей
В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей в школах
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Власти Новой Зеландии
вводят с 1 января обязательную вакцинацию от COVID-19 всех учителей школ, сообщает радио RNZ
.
По его данным, все учителя и административный состав, а также нанятые по контрактам сотрудники школ в Новой Зеландии, которые имеют контакт с детьми, должны к началу 2022 года быть вакцинированы полностью. Первую дозу вакцины они призваны получить к 15 ноября. Для допуска к работе в школах учителя и прочие сотрудники должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19.
Непривитые сотрудники, как отмечает RNZ, такие тесты будут обязаны делать каждую неделю.
В настоящее время в крупнейшем городе страны Окленде
школы закрыты изначально до 18 октября, однако правительство решило, что и после этого они не будут открыты, о чем заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
.
По данным RNZ, с 1 декабря этого года в Новой Зеландии будет введен режим обязательной вакцинации для медиков, фармацевтов, акушерок, сотрудников домов для престарелых и людей с ограниченными возможностями.