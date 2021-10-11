https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753960190.html

В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей

В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей - РИА Новости, 11.10.2021

В Новой Зеландии введут обязательную вакцинацию для учителей

Власти Новой Зеландии вводят с 1 января обязательную вакцинацию от COVID-19 всех учителей школ, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:24

2021-10-11T10:24

2021-10-11T10:24

в мире

новая зеландия

окленд

джасинда ардерн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_083d3523ed4ab90c7b9429d9931e90c2.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Новой Зеландии вводят с 1 января обязательную вакцинацию от COVID-19 всех учителей школ, сообщает радио RNZ.По его данным, все учителя и административный состав, а также нанятые по контрактам сотрудники школ в Новой Зеландии, которые имеют контакт с детьми, должны к началу 2022 года быть вакцинированы полностью. Первую дозу вакцины они призваны получить к 15 ноября. Для допуска к работе в школах учителя и прочие сотрудники должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19.Непривитые сотрудники, как отмечает RNZ, такие тесты будут обязаны делать каждую неделю.В настоящее время в крупнейшем городе страны Окленде школы закрыты изначально до 18 октября, однако правительство решило, что и после этого они не будут открыты, о чем заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.По данным RNZ, с 1 декабря этого года в Новой Зеландии будет введен режим обязательной вакцинации для медиков, фармацевтов, акушерок, сотрудников домов для престарелых и людей с ограниченными возможностями.

https://ria.ru/20211011/boyarskiy-1753958959.html

новая зеландия

окленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, новая зеландия, окленд, джасинда ардерн