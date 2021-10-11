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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753945312.html
В ЕАО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников
В ЕАО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников - РИА Новости, 11.10.2021
В ЕАО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Еврейской автономной области, отстранение от работы непривитых последует с 15 ноября,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:00
2021-10-11T08:00
распространение коронавируса
общество
еврейская автономная область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Еврейской автономной области, отстранение от работы непривитых последует с 15 ноября, говорится в постановлении главного санитарного врача автономии Павла Копылова от 11 октября."Руководителям организаций необходимо обеспечить до 15 ноября 2021 года обязательную вакцинацию первым компонентом не менее 80% сотрудников, а также отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в постановлении.Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО, под обязательную вакцинацию подпадают работающие на основании трудового и гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сфере: здравоохранения, образования, социальной защиты и соцобслуживания; детских центров и оздоровительных лагерей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.Обязаны привиться и работники кинотеатров, концертных залов; транспорта общего пользования; торговли; общественного питания; салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.Под постановление попадают работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; почтовой связи; бытовых услуг; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, библиотек), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; массовых физкультурных, спортивных мероприятий:Обязаны сделать прививку от коронавируса государственные и муниципальные служащие.Такое решение принято из-за роста заболеваемости инфекцией с мая этого года, сообщается в постановлении. "При анализе заболеваемости установлено, что в структуре заболевших чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 69,2%", - уточняется в документе.По последним данным, с начала пандемии в ЕАО коронавирусом заболели более 8, 3 тысячи человек, умерли 394.
https://ria.ru/20211009/yugra-1753807954.html
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общество, еврейская автономная область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:00 11.10.2021
 
В ЕАО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников

В ЕАО ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работников

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Еврейской автономной области, отстранение от работы непривитых последует с 15 ноября, говорится в постановлении главного санитарного врача автономии Павла Копылова от 11 октября.
"Руководителям организаций необходимо обеспечить до 15 ноября 2021 года обязательную вакцинацию первым компонентом не менее 80% сотрудников, а также отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в постановлении.
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Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО, под обязательную вакцинацию подпадают работающие на основании трудового и гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сфере: здравоохранения, образования, социальной защиты и соцобслуживания; детских центров и оздоровительных лагерей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.
Обязаны привиться и работники кинотеатров, концертных залов; транспорта общего пользования; торговли; общественного питания; салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.
Под постановление попадают работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; почтовой связи; бытовых услуг; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, библиотек), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; массовых физкультурных, спортивных мероприятий:
Обязаны сделать прививку от коронавируса государственные и муниципальные служащие.
Такое решение принято из-за роста заболеваемости инфекцией с мая этого года, сообщается в постановлении. "При анализе заболеваемости установлено, что в структуре заболевших чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 69,2%", - уточняется в документе.
По последним данным, с начала пандемии в ЕАО коронавирусом заболели более 8, 3 тысячи человек, умерли 394.
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