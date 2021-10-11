https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html

Онищенко ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Онищенко ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021

Онищенко ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Журналистам британского таблоида Sun, написавшим о якобы краже Россией формулы западной вакцины от коронавируса, необходимо пройти психологическую экспертизу, а РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:26

2021-10-11T14:26

2021-10-11T14:26

распространение коронавируса

общество

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геннадий онищенко

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Журналистам британского таблоида Sun, написавшим о якобы краже Россией формулы западной вакцины от коронавируса, необходимо пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 нужно уволить за потерю профпригодности, заявил РИА Новости депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, пояснив, что такой тип вакцин, как "Спутник V", был разработан еще в 2012 году.Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила"."Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности. Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS - ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин", - сказал Онищенко.По его словам, разработанный тогда такой тип вакцин просто не доводили до стадии испытаний, потому что в этом не было необходимости."Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует - разбирайтесь со своими", - отметил эксперт.При этом Онищенко подчеркнул, что его больше беспокоит, что, имея вакцины, Россия отстает от Англии почти в два раза по охвату вакцинации. "Это плохо", - добавил он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753997012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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