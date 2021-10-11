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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sun с обвинениями в адрес России из-за вакцины "Спутник V". РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:03
2021-10-11T14:50
распространение коронавируса
в мире
дмитрий песков
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россия
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sun с обвинениями в адрес России из-за вакцины "Спутник V".Ранее газета со ссылкой на источники писала, что ее разработчики якобы украли формулу препарата от AstraZeneca."Газета Sun это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям", — сказал он.Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал обвинения в краже формулы самым смешным мифом про "Спутник V".Минздрав зарегистрировал этот препарат в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента. Всего использование "Спутника V" одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата ВОЗ не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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в мире, дмитрий песков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, astrazeneca , александр гинцбург
13:03 11.10.2021 (обновлено: 14:50 11.10.2021)
 
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Песков назвал обвинения The Sun в адрес России из-за "кражи" формулы вакцины ненаучными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sun с обвинениями в адрес России из-за вакцины "Спутник V".
Ранее газета со ссылкой на источники писала, что ее разработчики якобы украли формулу препарата от AstraZeneca.
"Газета Sun это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям", — сказал он.
Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал обвинения в краже формулы самым смешным мифом про "Спутник V".
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 12:52Распространение коронавируса
В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Минздрав зарегистрировал этот препарат в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента. Всего использование "Спутника V" одобрили около 70 стран.
В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата ВОЗ не осталось никаких препятствий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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Вчера, 12:50Распространение коронавируса
 
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