https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sun с обвинениями в адрес России из-за вакцины "Спутник V". РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:03

2021-10-11T13:03

2021-10-11T14:50

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sun с обвинениями в адрес России из-за вакцины "Спутник V".Ранее газета со ссылкой на источники писала, что ее разработчики якобы украли формулу препарата от AstraZeneca."Газета Sun это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям", — сказал он.Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал обвинения в краже формулы самым смешным мифом про "Спутник V".Минздрав зарегистрировал этот препарат в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента. Всего использование "Спутника V" одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата ВОЗ не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753997012.html

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