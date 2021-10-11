https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753997012.html

В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины

В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021

В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин, чужие секреты не нужны, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:52

2021-10-11T12:52

2021-10-11T13:08

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владимир круглый

astrazeneca

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин, чужие секреты не нужны, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя публикацию в британском таблоиде Sun о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID.Sun со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что российская разведка "украла" формулу вакцины AstraZeneca, чтобы использовать ее для создания собственного препарата "Спутник V".Он подчеркнул, что институт имеет собственную наработанную базу по созданию вакцин, "им воровать чужие секреты нет смысла"."Разобраться, кто у кого что украл, это надо еще посмотреть", - подчеркнул он.Ранее Круглый неоднократно подчеркивал, что Россия первой в мире разработала собственную вакцину от COVID "Спутник V".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, astrazeneca , вакцина "спутник v"