Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753997012.html
В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021
В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин, чужие секреты не нужны, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:52
2021-10-11T13:08
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
astrazeneca
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb775d3e76ef070f3ec18c83fdef4650.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин, чужие секреты не нужны, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя публикацию в британском таблоиде Sun о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID.Sun со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что российская разведка "украла" формулу вакцины AstraZeneca, чтобы использовать ее для создания собственного препарата "Спутник V".Он подчеркнул, что институт имеет собственную наработанную базу по созданию вакцин, "им воровать чужие секреты нет смысла"."Разобраться, кто у кого что украл, это надо еще посмотреть", - подчеркнул он.Ранее Круглый неоднократно подчеркивал, что Россия первой в мире разработала собственную вакцину от COVID "Спутник V".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f23fa1e2f000b748f1d002dddfaed02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, astrazeneca , вакцина "спутник v"
12:52 11.10.2021 (обновлено: 13:08 11.10.2021)
 
В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Сенатор Круглый ответил на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин, чужие секреты не нужны, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя публикацию в британском таблоиде Sun о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID.
Sun со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что российская разведка "украла" формулу вакцины AstraZeneca, чтобы использовать ее для создания собственного препарата "Спутник V".
"Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что институт имеет собственную наработанную базу по созданию вакцин, "им воровать чужие секреты нет смысла".
"Разобраться, кто у кого что украл, это надо еще посмотреть", - подчеркнул он.
Ранее Круглый неоднократно подчеркивал, что Россия первой в мире разработала собственную вакцину от COVID "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир КруглыйAstraZenecaВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми 0:36
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
Лента новостейМолния