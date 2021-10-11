США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве
В МВД Украины сообщили, что США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.
"В данном случае американская сторона, так же как и британская, сама предложила нам поддержку и техническую помощь, и, безусловно, мы с радостью откликнулись. Наши органы полиции, к счастью, имеют профессионалов экстра-класса, которые не то что никоим образом не уступают нашим западным коллегам, но и в определенных аспектах значительно более проактивны и продвинуты. Тем не менее, мы работаем сообща, и я уверен, что мы в конце концов выйдем на тот результат, который ожидает общество", - сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".
Он также сообщил, что международное сотрудничество становится все более нормальным и привычным инструментом для следствия. "Дело и в том, что с одной стороны преступность достаточно быстро консолидируется и объединяется – речь идет о совершении трансграничных преступлений, киберпреступлений на территории одного государства в отношении граждан и имущества, которые находятся на территории других государств", - добавил Енин.
Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
24 сентября, 14:51В МВД Украины заявили, что ФБР поможет им расследовать дело Шефира