Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/ukraina-1753957285.html
США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве
США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.10.2021
США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:04
2021-10-11T10:04
в мире
украина
владимир зеленский
рбк (медиагруппа)
верховная рада украины
евгений енин
фбр
давид арахамия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751272937_0:92:1000:655_1920x0_80_0_0_3fe79daba56d5c7d7edf8773eaddcd41.jpg
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.Ранее Енин сообщил, что ФБР предоставит Украине помощь в расследовании покушения на Шефира."В данном случае американская сторона, так же как и британская, сама предложила нам поддержку и техническую помощь, и, безусловно, мы с радостью откликнулись. Наши органы полиции, к счастью, имеют профессионалов экстра-класса, которые не то что никоим образом не уступают нашим западным коллегам, но и в определенных аспектах значительно более проактивны и продвинуты. Тем не менее, мы работаем сообща, и я уверен, что мы в конце концов выйдем на тот результат, который ожидает общество", - сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".Он также сообщил, что международное сотрудничество становится все более нормальным и привычным инструментом для следствия. "Дело и в том, что с одной стороны преступность достаточно быстро консолидируется и объединяется – речь идет о совершении трансграничных преступлений, киберпреступлений на территории одного государства в отношении граждан и имущества, которые находятся на территории других государств", - добавил Енин.Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
https://ria.ru/20210925/oskar-1751777528.html
https://ria.ru/20210924/pokushenie-1751639700.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751272937_0:53:1001:803_1920x0_80_0_0_3039ab284630174ad41fed6d14a7cf56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), верховная рада украины, евгений енин, фбр, давид арахамия
10:04 11.10.2021
 
США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве

В МВД Украины сообщили, что США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.
Ранее Енин сообщил, что ФБР предоставит Украине помощь в расследовании покушения на Шефира.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 16:06
В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар" после покушения на Шефира
"В данном случае американская сторона, так же как и британская, сама предложила нам поддержку и техническую помощь, и, безусловно, мы с радостью откликнулись. Наши органы полиции, к счастью, имеют профессионалов экстра-класса, которые не то что никоим образом не уступают нашим западным коллегам, но и в определенных аспектах значительно более проактивны и продвинуты. Тем не менее, мы работаем сообща, и я уверен, что мы в конце концов выйдем на тот результат, который ожидает общество", - сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".
Он также сообщил, что международное сотрудничество становится все более нормальным и привычным инструментом для следствия. "Дело и в том, что с одной стороны преступность достаточно быстро консолидируется и объединяется – речь идет о совершении трансграничных преступлений, киберпреступлений на территории одного государства в отношении граждан и имущества, которые находятся на территории других государств", - добавил Енин.
Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:51
В МВД Украины заявили, что ФБР поможет им расследовать дело Шефира
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)Верховная Рада УкраиныЕвгений ЕнинФБРДавид Арахамия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми 0:36
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
Лента новостейМолния