https://ria.ru/20211011/ukraina-1753957285.html

США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве

США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.10.2021

США и Великобритания предложили помощь по делу Шефира, заявили в Киеве

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:04

2021-10-11T10:04

2021-10-11T10:04

в мире

украина

владимир зеленский

рбк (медиагруппа)

верховная рада украины

евгений енин

фбр

давид арахамия

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что американская и британская стороны сами предложили помощь по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.Ранее Енин сообщил, что ФБР предоставит Украине помощь в расследовании покушения на Шефира."В данном случае американская сторона, так же как и британская, сама предложила нам поддержку и техническую помощь, и, безусловно, мы с радостью откликнулись. Наши органы полиции, к счастью, имеют профессионалов экстра-класса, которые не то что никоим образом не уступают нашим западным коллегам, но и в определенных аспектах значительно более проактивны и продвинуты. Тем не менее, мы работаем сообща, и я уверен, что мы в конце концов выйдем на тот результат, который ожидает общество", - сказал Енин в интервью агентству "РБК-Украина".Он также сообщил, что международное сотрудничество становится все более нормальным и привычным инструментом для следствия. "Дело и в том, что с одной стороны преступность достаточно быстро консолидируется и объединяется – речь идет о совершении трансграничных преступлений, киберпреступлений на территории одного государства в отношении граждан и имущества, которые находятся на территории других государств", - добавил Енин.Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.

https://ria.ru/20210925/oskar-1751777528.html

https://ria.ru/20210924/pokushenie-1751639700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), верховная рада украины, евгений енин, фбр, давид арахамия