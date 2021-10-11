https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754099589.html
На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе
На Западе Украины зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2021
На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе
В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне". РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:44
2021-10-11T20:44
2021-10-11T21:35
в мире
украина
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_95e98bf6a97073f5cee4c8752157ed7e.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне".Как рассказали в местной администрации, молодого человека доставили в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего прооперировали."На аппарате искусственной вентиляции легких он был, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", — заявил глава Надворнянской общины Зиновий Андреевич.Чиновник заявил, что на Попадича совершили покушение.
https://ria.ru/20210926/pozvonochnik-1751898470.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_6d2d43b181e6c989f4a6b5f60b066cc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
20:44 11.10.2021 (обновлено: 21:35 11.10.2021)
На Западе Украины зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе
В Ивано-Франковске зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе Василия Попадича