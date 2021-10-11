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На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе

На Западе Украины зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2021

На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе

В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне". РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:44

2021-10-11T20:44

2021-10-11T21:35

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне".Как рассказали в местной администрации, молодого человека доставили в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего прооперировали."На аппарате искусственной вентиляции легких он был, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", — заявил глава Надворнянской общины Зиновий Андреевич.Чиновник заявил, что на Попадича совершили покушение.

https://ria.ru/20210926/pozvonochnik-1751898470.html

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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины