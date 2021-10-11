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На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе
На Западе Украины зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2021
На Украине зарезали ветерана войны в Донбассе
В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне". РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:44
2021-10-11T21:35
в мире
украина
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне".Как рассказали в местной администрации, молодого человека доставили в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего прооперировали."На аппарате искусственной вентиляции легких он был, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", — заявил глава Надворнянской общины Зиновий Андреевич.Чиновник заявил, что на Попадича совершили покушение.
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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
20:44 11.10.2021 (обновлено: 21:35 11.10.2021)
 
На Западе Украины зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе

В Ивано-Франковске зарезали 25-летнего участника войны в Донбассе Василия Попадича

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич, сообщило издание "Суспильне".
Как рассказали в местной администрации, молодого человека доставили в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего прооперировали.
"На аппарате искусственной вентиляции легких он был, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", — заявил глава Надворнянской общины Зиновий Андреевич.
Чиновник заявил, что на Попадича совершили покушение.
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