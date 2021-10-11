https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1753981750.html

В Махачкале школьник убил одноклассника ножом

В Махачкале школьник убил одноклассника ножом - РИА Новости, 11.10.2021

В Махачкале школьник убил одноклассника ножом

Ученик школы № 51 в Махачкале ударил ножом сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:00

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происшествия

махачкала

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученик школы № 51 в Махачкале ударил ножом сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.Собеседник агентства рассказал, что между девятиклассниками произошел конфликт, из-за которого один ранил другого в область груди. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но он скончался.В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в Кировский отдел полиции в Махачкале.Следователи возбудили против 15-летнего подростка уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство").СУ СК по региону также проверит действия руководства школы по обеспечению безопасности учреждения.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

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происшествия, махачкала, россия