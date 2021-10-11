https://ria.ru/20211011/turtsiya-1754006320.html
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2021
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:26
2021-10-11T13:26
2021-10-11T13:26
турция
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник."Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы уже или получили по дипканалам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет", - сказал Песков.Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни.
https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753989244.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, дмитрий песков, россия
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
В Кремле не знают о задержании россиян, подозреваемых в подготовке нападения в Турции