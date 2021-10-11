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В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2021
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:26
2021-10-11T13:26
турция
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник."Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы уже или получили по дипканалам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет", - сказал Песков.Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни.
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турция, дмитрий песков, россия
13:26 11.10.2021
 
В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции

В Кремле не знают о задержании россиян, подозреваемых в подготовке нападения в Турции

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.
"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы уже или получили по дипканалам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет", - сказал Песков.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни.
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 12:30
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
 
ТурцияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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