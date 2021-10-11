https://ria.ru/20211011/turtsiya-1754006320.html

В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции

В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции

Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:26

2021-10-11T13:26

2021-10-11T13:26

турция

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник."Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы уже или получили по дипканалам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет", - сказал Песков.Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни.

https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753989244.html

турция

россия

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2021

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турция, дмитрий песков, россия