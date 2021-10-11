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В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса

В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса - РИА Новости, 11.10.2021

В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса

Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T04:49

2021-10-11T04:49

2021-10-11T04:49

в мире

индия

китай

народно-освободительная армия китая

кашмир

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ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.Лун Шаохуа сообщил, что стороны в воскресенье в районе Чушул-Молдо провели 13-й раунд переговоров по пограничным вопросам."В ходе переговоров китайская сторона приложила большие усилия для содействия смягчению и разрядки ситуации на границе и в полной мере продемонстрировала свою искренность... Однако индийская сторона по-прежнему настаивает на необоснованных и нереалистичных требованиях, что затрудняет переговоры", - заявил Лун Шаохуа, слова которого приводятся в заявлении, размещенном в аккаунте Западной зоны боевого командования НОАК в WeChat.Он подчеркнул, что решимость Китая защитить государственный суверенитет непоколебима, "надеемся, что индийская сторона не будет неверно оценивать ситуацию, а будет дорожить нынешней ситуацией в приграничной зоне Китая и Индии, которой было непросто добиться".Вместе с тем он выразил надежду, что Индия будет соблюдать достигнутые между двумя странами и армиями двух стран договоренности, соглашения и консенсусы, проявит искренность и будет работать вместе с Китаем ради поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.Обострение между Индией и Китаем началось в пограничном регионе в Ладакх в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.

https://ria.ru/20210210/voyska-1596820103.html

https://ria.ru/20200908/indiya-1576909202.html

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китай

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в мире, индия, китай, народно-освободительная армия китая, кашмир