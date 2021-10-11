В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
В Китае заявили, что Индия создает трудности в переговорах по приграничному вопросу
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль
© AP Photo / Mukhtar Khan
Лун Шаохуа сообщил, что стороны в воскресенье в районе Чушул-Молдо провели 13-й раунд переговоров по пограничным вопросам.
"В ходе переговоров китайская сторона приложила большие усилия для содействия смягчению и разрядки ситуации на границе и в полной мере продемонстрировала свою искренность... Однако индийская сторона по-прежнему настаивает на необоснованных и нереалистичных требованиях, что затрудняет переговоры", - заявил Лун Шаохуа, слова которого приводятся в заявлении, размещенном в аккаунте Западной зоны боевого командования НОАК в WeChat.
Он подчеркнул, что решимость Китая защитить государственный суверенитет непоколебима, "надеемся, что индийская сторона не будет неверно оценивать ситуацию, а будет дорожить нынешней ситуацией в приграничной зоне Китая и Индии, которой было непросто добиться".
Вместе с тем он выразил надежду, что Индия будет соблюдать достигнутые между двумя странами и армиями двух стран договоренности, соглашения и консенсусы, проявит искренность и будет работать вместе с Китаем ради поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.
Обострение между Индией и Китаем началось в пограничном регионе в Ладакх в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.
Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
8 сентября 2020, 09:12Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе