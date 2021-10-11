Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/trudnosti-1753939669.html
В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса - РИА Новости, 11.10.2021
В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:49
2021-10-11T04:49
в мире
индия
китай
народно-освободительная армия китая
кашмир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911905_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_ec9fe576d3cf5b30e2403b38747d64d9.jpg
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.Лун Шаохуа сообщил, что стороны в воскресенье в районе Чушул-Молдо провели 13-й раунд переговоров по пограничным вопросам."В ходе переговоров китайская сторона приложила большие усилия для содействия смягчению и разрядки ситуации на границе и в полной мере продемонстрировала свою искренность... Однако индийская сторона по-прежнему настаивает на необоснованных и нереалистичных требованиях, что затрудняет переговоры", - заявил Лун Шаохуа, слова которого приводятся в заявлении, размещенном в аккаунте Западной зоны боевого командования НОАК в WeChat.Он подчеркнул, что решимость Китая защитить государственный суверенитет непоколебима, "надеемся, что индийская сторона не будет неверно оценивать ситуацию, а будет дорожить нынешней ситуацией в приграничной зоне Китая и Индии, которой было непросто добиться".Вместе с тем он выразил надежду, что Индия будет соблюдать достигнутые между двумя странами и армиями двух стран договоренности, соглашения и консенсусы, проявит искренность и будет работать вместе с Китаем ради поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.Обострение между Индией и Китаем началось в пограничном регионе в Ладакх в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
https://ria.ru/20210210/voyska-1596820103.html
https://ria.ru/20200908/indiya-1576909202.html
индия
китай
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911905_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_23214a0f03c6900de8397b4496130ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, индия, китай, народно-освободительная армия китая, кашмир
04:49 11.10.2021
 
В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса

В Китае заявили, что Индия создает трудности в переговорах по приграничному вопросу

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль
Индийский военный автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Mukhtar Khan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.
Лун Шаохуа сообщил, что стороны в воскресенье в районе Чушул-Молдо провели 13-й раунд переговоров по пограничным вопросам.
"В ходе переговоров китайская сторона приложила большие усилия для содействия смягчению и разрядки ситуации на границе и в полной мере продемонстрировала свою искренность... Однако индийская сторона по-прежнему настаивает на необоснованных и нереалистичных требованиях, что затрудняет переговоры", - заявил Лун Шаохуа, слова которого приводятся в заявлении, размещенном в аккаунте Западной зоны боевого командования НОАК в WeChat.
Он подчеркнул, что решимость Китая защитить государственный суверенитет непоколебима, "надеемся, что индийская сторона не будет неверно оценивать ситуацию, а будет дорожить нынешней ситуацией в приграничной зоне Китая и Индии, которой было непросто добиться".
Вместе с тем он выразил надежду, что Индия будет соблюдать достигнутые между двумя странами и армиями двух стран договоренности, соглашения и консенсусы, проявит искренность и будет работать вместе с Китаем ради поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.
Индийские военнослужащие на границе с Китаем - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:04
Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
Обострение между Индией и Китаем началось в пограничном регионе в Ладакх в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.
Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Военно-транспортный самолет ВВС Индии Hercules готовится к приземлению на авиабазе в Лехе, объединенной столице союзной территории Ладакх, граничащей с Китаем - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 09:12
Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
 
В миреИндияКитайНародно-освободительная армия КитаяКашмир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
Лента новостейМолния