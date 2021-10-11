https://ria.ru/20211011/teatr-1753998901.html

"Бродвей Москва" опровергла утверждение, что театр начинается с вешалки

"Бродвей Москва" опровергла утверждение, что театр начинается с вешалки - РИА Новости, 11.10.2021

"Бродвей Москва" опровергла утверждение, что театр начинается с вешалки

Мюзикл "Шахматы" стал лидером по популярности среди молодой зрительской аудитории страны, а Театр МДМ, где идут постановки театральной компании "Бродвей Москва" РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:58

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2021-10-11T12:58

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МОСКВА, 11 окт – Театр МДМ. Мюзикл "Шахматы" стал лидером по популярности среди молодой зрительской аудитории страны, а Театр МДМ, где идут постановки театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева, вошел в тройку самых популярных учреждений культуры России среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.За год проката мюзикл "Шахматы" театральной компании "Бродвей Москва" сумел стать абсолютным бестселлером и настоящей столичной достопримечательностью. За первый сезон его успели посмотреть более 200 тысяч зрителей!В основе постановки лежит захватывающая история о борьбе советского и американского шахматистов на фоне противостояния двух сверхдержав. Зрителей ждут неожиданные повороты в судьбе главных героев, непредсказуемая развязка любовной истории, популярные музыкальные хиты от композиторов Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса, участников легендарной группы ABBA, в исполнении лучших артистов музыкальных театров страны и эффектные монументальные декорации с оркестром на самой верхней точке конструкции.Компания "Бродвей Москва" опровергает известное утверждение о том, что театр начинается с вешалки, и приглашает зрителей начать культурный вечер в ресторане, как это делают зрители на Бродвее и Вест-Энде – в дополнение к билету на спектакль они бронируют столик в заведении при театре или по соседству. При покупке билетов на мюзиклы "Шахматы", "Первое свидание" и "День влюбленных" в подарок зритель получит сертификат в рестораны-партнеры, которые находятся прямо в здании театра. "Бродвей Москва" выбрала для своих зрителей три отличных места на разный вкус - от итальянской до израильской кухни.Сертификат не суммируется с другими акциями, но доступен при покупке билетов по федеральной программе "Пушкинская карта", в рамках который каждый молодой человек от 14 до 22 лет может посетить постановки театральной компании "Бродвей Москва" абсолютно бесплатно!Подробная информация доступна на сайте.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы