https://ria.ru/20211011/taganrog-1753990246.html

Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными

Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными - РИА Новости, 11.10.2021

Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными

Больница скорой медицинской помощи в Таганроге Ростовской области, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:33

2021-10-11T12:33

2021-10-11T12:33

распространение коронавируса

таганрог

ростовская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи в Таганроге Ростовской области, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, заполнена пациентами до отказа, сообщил главный врач больницы Дмитрий Сафонов.Этот единственный в Таганроге ковидный госпиталь рассчитан на 200 коек. Кроме того, он является опорным для Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов области, откуда в госпиталь поступают пациенты с тяжелым течением болезни."Госпиталь заполнен до отказа... На данный момент мы работаем с максимально возможным напряжением за все время наличия новой коронавирусной инфекции. Такого количества больных и "тяжелых" больных у нас не было ни разу", - сказал он в интервью, опубликованном на странице администрации Таганрога в соцсетях.По его словам, в настоящее время наблюдается четвертый всплеск заболеваемости коронавирусом, который начался практически сразу после выхода на плато из третьей волны в конце июля - середине августа. Одной из возможных причин он назвал "отсутствие со стороны населения понимания ситуации". "Возникает только одна фраза: сколько человек должно умереть, чтобы ты вакцинировался?", - заявил Сафонов.По данным на понедельник, в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 144 305 случаев заболевания коронавирусом, из них 540 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 123 748 человек, умерли 7121 человек. Лечение в стационарах получают 4595 пациентов, из которых 403 находятся на ИВЛ. Прививки от COVID-19 сделали более 1,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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таганрог, ростовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии