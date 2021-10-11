https://ria.ru/20211011/svyaz-1754030432.html
"Билайн" обеспечил горнолыжников в Приэльбрусье стабильной связью
"Билайн" обеспечил горнолыжников в Приэльбрусье стабильной связью - РИА Новости, 11.10.2021
"Билайн" обеспечил горнолыжников в Приэльбрусье стабильной связью
"Билайн" обеспечил к началу горнолыжного сезона голосовой связью и мобильным интернетом все основные туристические зоны и горнолыжные спуски в Приэльбрусье,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:03
2021-10-11T15:03
2021-10-11T15:03
новости компаний - экономика
билайн
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. "Билайн" обеспечил к началу горнолыжного сезона голосовой связью и мобильным интернетом все основные туристические зоны и горнолыжные спуски в Приэльбрусье, сообщает оператор.Самой высокогорной базовой станцией в сети "Билайн" стала вышка связи на станции канатной дороги "Мир" (3,5 тысячи метров над уровнем моря)."При этом телеком-оборудование настроено так, что сигнал ловится на гораздо большей высоте, и мобильная связь доступна альпинистам даже по пути к вершине Эльбруса", - отмечается в сообщении.Специалисты "Билайна" также доставили и смонтировали оборудование на станции "Старый Кругозор" (3 тысячи метров над уровнем моря),в самом высокогорном населенном пункте региона Поляна Азау (2300 метров), в поселке Терскол (2144 метра) и на Поляне Чегет (2100 метров).
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новости компаний - экономика, билайн, кабардино-балкарская республика (кбр)
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. "Билайн" обеспечил к началу горнолыжного сезона голосовой связью и мобильным интернетом все основные туристические зоны и горнолыжные спуски в Приэльбрусье, сообщает оператор.
Самой высокогорной базовой станцией в сети "Билайн" стала вышка связи на станции канатной дороги "Мир" (3,5 тысячи метров над уровнем моря).
"При этом телеком-оборудование настроено так, что сигнал ловится на гораздо большей высоте, и мобильная связь доступна альпинистам даже по пути к вершине Эльбруса", - отмечается в сообщении.
Специалисты "Билайна" также доставили и смонтировали оборудование на станции "Старый Кругозор" (3 тысячи метров над уровнем моря),в самом высокогорном населенном пункте региона Поляна Азау (2300 метров), в поселке Терскол (2144 метра) и на Поляне Чегет (2100 метров).
"Надежная связь в горах – это, прежде всего, вопрос безопасности. Теперь наши клиенты - горнолыжники и сноубордисты - могут не только звонить по телефону, но и пользоваться онлайн картами, мобильным банком, делиться фото или видео в соцсетях. Мы продолжим развивать сеть на курортах Кабардино-Балкарии. После модернизации на сети 4G скорость мобильного интернета для абонентов в республике выросла, по нашим данным, в среднем в 1,5 раза по сравнению с началом года", - привели в компании комментарий директора Нальчикского отделения "Билайна" Романа Терехина.