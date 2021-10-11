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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211011/suzdal-1754044172.html
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля - РИА Новости, 11.10.2021
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
2021-10-11T14:00
2021-10-11T16:06
не роскошь
путешествия
суздаль
авто
подкаст
ян хайцеэр
россия
антон шапарин
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Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
audio/mpeg
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
audio/mpeg
Ведущие подкаста Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказывают, где остановиться, где и что есть, что посетить, а что пропустить в восхитительном Суздале.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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14:00 11.10.2021 (обновлено: 16:06 11.10.2021)
 

Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля

Не роскошь
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
Ведущие подкаста Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказывают, где остановиться, где и что есть, что посетить, а что пропустить в восхитительном Суздале.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьПутешествияСуздальАвтоПодкастЯн ХайцеэрРоссияАнтон Шапарин
 
 
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