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Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля - РИА Новости, 11.10.2021
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
2021-10-11T14:00
2021-10-11T14:00
2021-10-11T16:06
не роскошь
путешествия
суздаль
авто
подкаст
ян хайцеэр
россия
антон шапарин
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Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
audio/mpeg
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.
audio/mpeg
Ведущие подкаста Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказывают, где остановиться, где и что есть, что посетить, а что пропустить в восхитительном Суздале.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, суздаль, авто, подкаст, ян хайцеэр, россия, антон шапарин, аудио
14:00 11.10.2021 (обновлено: 16:06 11.10.2021)
Путешествие выходного дня: мрачная сторона Суздаля
Авторы подкаста начинают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в древний Суздаль. Великолепные домонгольские храмы, величественные монастыри, традиционная медовуха – и мрачные тюрьмы, печальные страницы истории России, которые нужно знать.