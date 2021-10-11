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Биография Сергея Суровикина
Биография Сергея Суровикина - РИА Новости, 11.10.2021
Биография Сергея Суровикина
Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:01
2021-10-11T04:01
безопасность
справки
сергей суровикин
россия
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Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске.В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище, в 1995 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Офицерскую карьеру начал в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана. Прошел все основные войсковые должности от командира мотострелкового взвода до командующего общевойсковой армией Московского военного округа. За время службы сменил несколько округов и гарнизонов – Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Таджикистан. Сергей Суровикин руководил войсками в ходе чеченских военных кампаний.С июня 2004 года командовал 42‑й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики.С 2005 года – заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа.С октября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С января 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.С июля 2010 года исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.С декабря 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции министерства обороны РФ.С октября 2012 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.В октябре 2013 года был назначен командующим войсками Восточного военного округа.В 2017 году Сергей Суровикин занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики.С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.Генерал армии (2021).8 декабря 2017 года присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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безопасность, справки, сергей суровикин, россия
04:01 11.10.2021
 

Биография Сергея Суровикина

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске.
В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище, в 1995 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Офицерскую карьеру начал в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана. Прошел все основные войсковые должности от командира мотострелкового взвода до командующего общевойсковой армией Московского военного округа. За время службы сменил несколько округов и гарнизонов – Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Таджикистан. Сергей Суровикин руководил войсками в ходе чеченских военных кампаний.
С июня 2004 года командовал 42‑й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики.
С 2005 года – заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа.
С октября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С января 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.
С июля 2010 года исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.
С декабря 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.
С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции министерства обороны РФ.
С октября 2012 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.
В октябре 2013 года был назначен командующим войсками Восточного военного округа.
В 2017 году Сергей Суровикин занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики.
С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.
Генерал армии (2021).
8 декабря 2017 года присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.
Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
БезопасностьСправкиСергей СуровикинРоссия
 
 
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