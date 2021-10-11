https://ria.ru/20211011/sukhum-1754011303.html

Против двух замглавы МВД Абхазии возбудили дела из-за стрельбы в Сухуме

Против двух замглавы МВД Абхазии возбудили дела из-за стрельбы в Сухуме - РИА Новости, 11.10.2021

Против двух замглавы МВД Абхазии возбудили дела из-за стрельбы в Сухуме

Уголовные дела возбуждены в отношении заместителей главы МВД Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия по инциденту со стрельбой в Сухуме, сообщил генпрокурор Адгур РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:45

2021-10-11T13:45

2021-10-11T13:45

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СУХУМ, 11 окт - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении заместителей главы МВД Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия по инциденту со стрельбой в Сухуме, сообщил генпрокурор Адгур Агрба на заседании парламента республики.По информации МВД, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом рестораном, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны."Возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей министра внутренних дел - Цвижба Раща и Чачхалия Дадына... превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет", - сказал АгрбаКасаемо депутата парламента Гарри Кокая, то в его действиях усматриваются "хулиганство" и "оскорбление представителей власти". Относительно депутата Алмасхана Ардзинбы имеются все доказательства того, что он после инцидента на набережной подъехал на своей служебной автомашине к воротам здания МВД, вытащил автомат и произвел 20 выстрелов. При этом депутат пользуется неприкосновенностью и отказывается от дачи показаний, подчеркнул Агрба.В отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбар генпрокуратура не усматривает состава преступления. Однако, из-за того, Дбар находился на месте инцидента и не смог его предотвратить генпрокуратура обратилась к главе республики с предложением о применении в отношении него дисциплинарного взыскания и целесообразности пребывания Дбара на занимаемой должности. Также генпрокурор подчеркнул, что во время инцидента Дбар никого не оскорблял и не применял насилия.При этом жители села Адзюбжа, от которого баллотировался депутат Кокая, проводят в селе сход, на котором требуют полной отставки министра внутренних дел и отстранения его заместителей от должностей.Ранее понедельник депутаты парламента Абхазии провели внеочередную сессию, в ходе которой было принято решение дождаться прокурорской проверки по инциденту со стрельбой Кокая и Ардзинбы.

https://ria.ru/20211002/abkhaziya-1752759196.html

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в мире, сухум, южная осетия, абхазия, аслан бжания, анатолий бибилов