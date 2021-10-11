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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211011/spasenie-1754053651.html
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот - РИА Новости, 11.10.2021
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:32
2021-10-11T17:25
хорошие новости
общество
вельский район
архангельская область
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МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости. Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в региональной диспетчерской службе 112."По счастью, женщина была одета, и потому риск замерзнуть ей не грозил", — отметили там.Ситуация осложнялась тем, что дверь была закрыта на ключ, который остался в замке. По счастливой случайности хозяйка квартиры взяла с собой мобильный телефон и смогла вызвать спасателей, сообщив, что она не знает, как выбраться, поскольку даже если ее вызволят с помощью люльки, домой она не попадет.Кроме того, в службе 112 выяснили, что она соблюдала самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Поэтому пожарный расчет, который к ней направили, вскрывал квартиру в аппаратах защиты органов дыхания. После того как женщину выпустили с балкона, в помещении провели дезинфекцию.
https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html
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общество, вельский район, архангельская область
16:32 11.10.2021 (обновлено: 17:25 11.10.2021)
 
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот

Спасатели в Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот

© Depositphotos / iryna_linnykКот возле окна
Кот возле окна - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / iryna_linnyk
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости. Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в региональной диспетчерской службе 112.
"По счастью, женщина была одета, и потому риск замерзнуть ей не грозил", — отметили там.
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Ситуация осложнялась тем, что дверь была закрыта на ключ, который остался в замке. По счастливой случайности хозяйка квартиры взяла с собой мобильный телефон и смогла вызвать спасателей, сообщив, что она не знает, как выбраться, поскольку даже если ее вызволят с помощью люльки, домой она не попадет.
Кроме того, в службе 112 выяснили, что она соблюдала самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Поэтому пожарный расчет, который к ней направили, вскрывал квартиру в аппаратах защиты органов дыхания. После того как женщину выпустили с балкона, в помещении провели дезинфекцию.
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Хорошие новостиОбществоВельский районАрхангельская область
 
 
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