https://ria.ru/20211011/spasenie-1754053651.html

В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот

В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот - РИА Новости, 11.10.2021

В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот

Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:32

2021-10-11T16:32

2021-10-11T17:25

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МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости. Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в региональной диспетчерской службе 112."По счастью, женщина была одета, и потому риск замерзнуть ей не грозил", — отметили там.Ситуация осложнялась тем, что дверь была закрыта на ключ, который остался в замке. По счастливой случайности хозяйка квартиры взяла с собой мобильный телефон и смогла вызвать спасателей, сообщив, что она не знает, как выбраться, поскольку даже если ее вызволят с помощью люльки, домой она не попадет.Кроме того, в службе 112 выяснили, что она соблюдала самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Поэтому пожарный расчет, который к ней направили, вскрывал квартиру в аппаратах защиты органов дыхания. После того как женщину выпустили с балкона, в помещении провели дезинфекцию.

https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html

https://ria.ru/20210812/kot-1745512108.html

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