https://ria.ru/20211011/spasenie-1754053651.html
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот - РИА Новости, 11.10.2021
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:32
2021-10-11T16:32
2021-10-11T17:25
хорошие новости
общество
вельский район
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754058508_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2c0e8e288fa716a3ae61530db73c52c9.jpg
МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости. Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в региональной диспетчерской службе 112."По счастью, женщина была одета, и потому риск замерзнуть ей не грозил", — отметили там.Ситуация осложнялась тем, что дверь была закрыта на ключ, который остался в замке. По счастливой случайности хозяйка квартиры взяла с собой мобильный телефон и смогла вызвать спасателей, сообщив, что она не знает, как выбраться, поскольку даже если ее вызволят с помощью люльки, домой она не попадет.Кроме того, в службе 112 выяснили, что она соблюдала самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Поэтому пожарный расчет, который к ней направили, вскрывал квартиру в аппаратах защиты органов дыхания. После того как женщину выпустили с балкона, в помещении провели дезинфекцию.
https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html
https://ria.ru/20210812/kot-1745512108.html
вельский район
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754058508_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4a4efa0e44fa8f312511039d7a8fa54f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вельский район, архангельская область
16:32 11.10.2021 (обновлено: 17:25 11.10.2021)
В Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
Спасатели в Архангельской области вызволили с балкона женщину, которую запер кот
МУРМАНСК, 11 окт — РИА Новости.
Спасатели в деревне Горка-Муравьевская Архангельской области
пришли на помощь хозяйке кота, которую тот поздно вечером запер на балконе, рассказали в региональной диспетчерской службе 112.
"По счастью, женщина была одета, и потому риск замерзнуть ей не грозил", — отметили там.
Ситуация осложнялась тем, что дверь была закрыта на ключ, который остался в замке. По счастливой случайности хозяйка квартиры взяла с собой мобильный телефон и смогла вызвать спасателей, сообщив, что она не знает, как выбраться, поскольку даже если ее вызволят с помощью люльки, домой она не попадет.
Кроме того, в службе 112 выяснили, что она соблюдала самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Поэтому пожарный расчет, который к ней направили, вскрывал квартиру в аппаратах защиты органов дыхания. После того как женщину выпустили с балкона, в помещении провели дезинфекцию.