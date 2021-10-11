https://ria.ru/20211011/sostoyanie-1754111778.html

Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента

Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента - РИА Новости, 11.10.2021

Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента

Моральное состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очень крепкое, несмотря на ухудшение самочувствия, сообщил его адвокат Бека... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T22:44

2021-10-11T22:44

2021-10-11T22:47

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Моральное состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очень крепкое, несмотря на ухудшение самочувствия, сообщил его адвокат Бека Басилая."Сегодня мы видели Мишу, он настроен очень храбро и настроен для борьбы… А что касается голодовки, он голодает, да. И мы все понимаем, что его физическое состояние будет ухудшаться, но его моральное состояние очень крепкое, и сейчас мы ждем второго тура выборов", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html

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