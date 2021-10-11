https://ria.ru/20211011/sostoyanie-1754111778.html
Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента
Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента - РИА Новости, 11.10.2021
Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента
Моральное состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очень крепкое, несмотря на ухудшение самочувствия, сообщил его адвокат Бека... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:44
2021-10-11T22:44
2021-10-11T22:47
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Моральное состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очень крепкое, несмотря на ухудшение самочувствия, сообщил его адвокат Бека Басилая."Сегодня мы видели Мишу, он настроен очень храбро и настроен для борьбы… А что касается голодовки, он голодает, да. И мы все понимаем, что его физическое состояние будет ухудшаться, но его моральное состояние очень крепкое, и сейчас мы ждем второго тура выборов", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2733fe708c5f3b96bac2de2e94d343dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
22:44 11.10.2021 (обновлено: 22:47 11.10.2021)
Адвокат Саакашвили прокомментировал моральное состояние экс-президента
Адвокат Саакашвили Басилая назвал моральное состояние экс-президента очень крепким