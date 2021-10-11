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В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки
В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки - РИА Новости, 11.10.2021
В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки
Мужчину, который воткнул нож в спину хозяйского спаниеля в Лазаревском районе Сочи, проверит полиция, сообщили РИА Новости в УВД города-курорта. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:07
2021-10-11T21:27
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчину, который воткнул нож в спину хозяйского спаниеля в Лазаревском районе Сочи, проверит полиция, сообщили РИА Новости в УВД города-курорта.В социальных сетях пользователи обсуждают видео, как мужчина, предположительно сотрудник киоска с шаурмой, вонзил нож в спину собаки, когда та подбежала к прилавку. По словам очевидцев, этот поступок мужчина объяснил испугом. Хозяйка отвезла спаниеля по кличке Федя в больницу с ножом в спине."Отделом полиции Лазаревского района проводится проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ", - сказали в ведомстве.Ранее в УВД города Сочи сообщали о похожем инциденте, который произошёл 20 августа 2021 года с дворовой собакой Дашей в сочинском Дагомысе. Тогда Дашу сбила машина, после чего к ней подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака от боли прикусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал и начал избивать Дашу битой по голове. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее. Как потом сообщала пресс-служба УВД города Сочи, в отношении мужчины с битой было заведено уголовное дело по статье жестокого обращения с животными. В настоящие время следствие продолжается, а обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210823/proisshestvie-1746814220.html
https://ria.ru/20210823/zhivoder-1746907406.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, россия
21:07 11.10.2021 (обновлено: 21:27 11.10.2021)
 
В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки

Полиция Сочи проверяет мужчину, который воткнул нож в спину спаниеля в Лазаревском районе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчину, который воткнул нож в спину хозяйского спаниеля в Лазаревском районе Сочи, проверит полиция, сообщили РИА Новости в УВД города-курорта.
В социальных сетях пользователи обсуждают видео, как мужчина, предположительно сотрудник киоска с шаурмой, вонзил нож в спину собаки, когда та подбежала к прилавку. По словам очевидцев, этот поступок мужчина объяснил испугом. Хозяйка отвезла спаниеля по кличке Федя в больницу с ножом в спине.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой
"Отделом полиции Лазаревского района проводится проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ", - сказали в ведомстве.
Ранее в УВД города Сочи сообщали о похожем инциденте, который произошёл 20 августа 2021 года с дворовой собакой Дашей в сочинском Дагомысе. Тогда Дашу сбила машина, после чего к ней подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака от боли прикусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал и начал избивать Дашу битой по голове. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее. Как потом сообщала пресс-служба УВД города Сочи, в отношении мужчины с битой было заведено уголовное дело по статье жестокого обращения с животными. В настоящие время следствие продолжается, а обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.
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