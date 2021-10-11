https://ria.ru/20211011/sobaka-1754102451.html

В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки

В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки - РИА Новости, 11.10.2021

В Сочи мужчина воткнул нож в спину собаки

Мужчину, который воткнул нож в спину хозяйского спаниеля в Лазаревском районе Сочи, проверит полиция, сообщили РИА Новости в УВД города-курорта. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:07

2021-10-11T21:07

2021-10-11T21:27

происшествия

краснодарский край

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчину, который воткнул нож в спину хозяйского спаниеля в Лазаревском районе Сочи, проверит полиция, сообщили РИА Новости в УВД города-курорта.В социальных сетях пользователи обсуждают видео, как мужчина, предположительно сотрудник киоска с шаурмой, вонзил нож в спину собаки, когда та подбежала к прилавку. По словам очевидцев, этот поступок мужчина объяснил испугом. Хозяйка отвезла спаниеля по кличке Федя в больницу с ножом в спине."Отделом полиции Лазаревского района проводится проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ", - сказали в ведомстве.Ранее в УВД города Сочи сообщали о похожем инциденте, который произошёл 20 августа 2021 года с дворовой собакой Дашей в сочинском Дагомысе. Тогда Дашу сбила машина, после чего к ней подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака от боли прикусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал и начал избивать Дашу битой по голове. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее. Как потом сообщала пресс-служба УВД города Сочи, в отношении мужчины с битой было заведено уголовное дело по статье жестокого обращения с животными. В настоящие время следствие продолжается, а обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210823/proisshestvie-1746814220.html

https://ria.ru/20210823/zhivoder-1746907406.html

краснодарский край

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, россия