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Жителя Челябинска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Челябинска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.10.2021
Жителя Челябинска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей жителя Челябинска Алексея Галишко, который отправил фото Адольфа Гитлера для публикации на сайте "Бессмертный полк", сообщила... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:06
2021-10-11T17:06
происшествия
адольф гитлер
челябинский областной суд
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей жителя Челябинска Алексея Галишко, который отправил фото Адольфа Гитлера для публикации на сайте "Бессмертный полк", сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского облсуда.По данным облсуда, молодой человек 5 мая 2020 года с мобильного телефона со своего профиля в соцсети "ВКонтакте" оформил и отправил для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" заявку с фото Гитлера, указав, что на нем запечатлен Гитенко Андрей Александрович. Заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована 9 мая 2020 года."Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Алексею Галишко, 1992 года рождения… Галишко назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Он признан виновным в публичной реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).В судебном заседании Галишко вину признал полностью, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавляет суд.Ранее другого жителя региона суд штрафовал на 50 тысяч рублей по подобному уголовному делу.
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происшествия, адольф гитлер, челябинский областной суд, россия
17:06 11.10.2021
 
Жителя Челябинска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Челябинска оштрафовали за отправку фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей жителя Челябинска Алексея Галишко, который отправил фото Адольфа Гитлера для публикации на сайте "Бессмертный полк", сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского облсуда.
По данным облсуда, молодой человек 5 мая 2020 года с мобильного телефона со своего профиля в соцсети "ВКонтакте" оформил и отправил для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" заявку с фото Гитлера, указав, что на нем запечатлен Гитенко Андрей Александрович. Заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована 9 мая 2020 года.
"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Алексею Галишко, 1992 года рождения… Галишко назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Он признан виновным в публичной реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).
В судебном заседании Галишко вину признал полностью, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавляет суд.
Ранее другого жителя региона суд штрафовал на 50 тысяч рублей по подобному уголовному делу.
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ПроисшествияАдольф ГитлерЧелябинский областной судРоссия
 
 
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