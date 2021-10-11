https://ria.ru/20211011/shkolnik-1754038090.html

Омбудсмен рассказала о школьнике, зарезавшем одноклассника в Махачкале

Омбудсмен рассказала о школьнике, зарезавшем одноклассника в Махачкале - РИА Новости, 11.10.2021

Омбудсмен рассказала о школьнике, зарезавшем одноклассника в Махачкале

Махачкалинский школьник, ударивший сверстника ножом во время конфликта в школе, был известен как сложный, ему требовалось дополнительное внимание, рассказала... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:27

2021-10-11T15:27

2021-10-11T17:39

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Махачкалинский школьник, ударивший сверстника ножом во время конфликта в школе, был известен как сложный, ему требовалось дополнительное внимание, рассказала РИА Новости уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова.Ранее МВД Дагестана сообщило РИА Новости, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Этот мальчик был известен как сложный, ему требовалось дополнительное внимание. Он очень плохо учился, неоднократно переводился из школы в школу. Был на семейном обучении какое-то время. Это был прогнозируемо сложный ребенок, с которым должны были быть выстроены особые отношения, оказана психологическая помощь, выстроена социальная работа с семьей. Но этого не произошло, потому что в масштабах дагестанского общества проявление агрессии у молодых людей воспринимается как признак мужественности. Это не осуждается, а где-то даже прощается", – рассказал собеседник агентства.По словам омбудсмена, мать неоднократно ставили в известность о поведении сына. Она отвечала: "Он же мальчик!"Марина Ежова выразила мнение, что необходимо создать в регионе специализированные школы для трудных подростков. "В 90-е годы на волне гуманизации образования они были ликвидированы и расформированы. У нас нет таких спецшкол, при этом мы имеем большое количество детей "в конфликте с законом", так мы их называем. Эти дети, совершенно очевидно, нуждаются в усиленном внимании, причём не столько в обучении, сколько в воспитательном и психологическом компоненте, а это уже другие специалисты, не просто предметники. Соответственно, должны быть особенная учебная программа и особое учебное заведение", – сказала она.По ее словам, необходимо в регионе "обсудить некоторые традиционные схемы воспитания". "Воспитывать мужественность - очень тонкая грань. Можно воспитать человека, игнорирующего любые другие аргументы, кроме силы", – добавила Ежова.

https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html

https://ria.ru/20211011/makhachkala-1754007256.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Школьник замахивается ножом во время драки в Махачкале В соцсетях расходится видео, на которое предположительно попал момент смертельного удара ножом во время драки между махачкалинскими школьниками 2021-10-11T15:27 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)