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Хабаровский край
https://ria.ru/20211011/shkola-1753949124.html
Минпросвещения одобрило заявку на строительство школы в Хабаровске
Минпросвещения одобрило заявку на строительство школы в Хабаровске - РИА Новости, 11.10.2021
Минпросвещения одобрило заявку на строительство школы в Хабаровске
Министерство просвещения РФ одобрило заявку на грант в 824 миллиона рублей на строительство школы в Хабаровске на 1 100 мест, сообщил губернатор Хабаровского... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:08
2021-10-11T09:08
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
газпромбанк
михаил дегтярев
дальний восток
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ одобрило заявку на грант в 824 миллиона рублей на строительство школы в Хабаровске на 1 100 мест, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев."Министерство просвещения РФ одобрило нашу заявку на получение капитального гранта в размере 824 миллиона рублей. Он предназначен для строительства школы на 1 100 мест в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова в Хабаровске", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что, так же, как и в случае со школой в микрорайоне "Строитель", возводить объект будут с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). "Земля уже оформлена. Ввести обе новые школы (самые большие в нашем регионе) в эксплуатацию планируем в 2023 году", уточнил глава региона. "Параллельно ведем переговоры по поводу федерального финансирования и подбора частных инвесторов, чтобы еще две школы построить в микрорайоне "Ореховая сопка",- добавил он.Ранее сообщалось, что в начале сентября новую школу заложили в микрорайоне "Строитель" в границах улиц Вахова, Сысоева и переулка Зейского в Хабаровске, там смогут обучаться также 1100 школьников. В образовательном учреждении на площади в более 23 тысяч квадратных метров разместятся два образовательных блока. Эта школа первая на Дальнем Востоке и одна из первых в стране будет построена по соглашению ГЧП. По информации правительства региона, стоимость объекта вместе с проектно-изыскательскими работами – 1,779 миллиарда рублей. Из общей суммы 674,2 миллиона рублей – средства концессионера (АО "Газпромбанк") . С инвестором планируется рассчитаться за 10-15 лет.Как отмечала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, для того, чтобы полностью исключить обучение детей во вторую смену в Хабаровске, потребуется построить десять подобных образовательных учреждений. Аналогичная проблема со второй сменой в Чегдомыне, там по программе запланировали в 2023-2024 годах построить новую школу. Также вопрос есть в Нанайском районе, селе Троицком.
https://ria.ru/20211004/uchitel-1752930895.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, газпромбанк, михаил дегтярев, дальний восток, россия
09:08 11.10.2021
 
Минпросвещения одобрило заявку на строительство школы в Хабаровске

Минпросвещения одобрило заявку в 824 миллиона рублей на строительство школы в Хабаровске

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ одобрило заявку на грант в 824 миллиона рублей на строительство школы в Хабаровске на 1 100 мест, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Министерство просвещения РФ одобрило нашу заявку на получение капитального гранта в размере 824 миллиона рублей. Он предназначен для строительства школы на 1 100 мест в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова в Хабаровске", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что, так же, как и в случае со школой в микрорайоне "Строитель", возводить объект будут с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). "Земля уже оформлена. Ввести обе новые школы (самые большие в нашем регионе) в эксплуатацию планируем в 2023 году", уточнил глава региона. "Параллельно ведем переговоры по поводу федерального финансирования и подбора частных инвесторов, чтобы еще две школы построить в микрорайоне "Ореховая сопка",- добавил он.
Ранее сообщалось, что в начале сентября новую школу заложили в микрорайоне "Строитель" в границах улиц Вахова, Сысоева и переулка Зейского в Хабаровске, там смогут обучаться также 1100 школьников. В образовательном учреждении на площади в более 23 тысяч квадратных метров разместятся два образовательных блока. Эта школа первая на Дальнем Востоке и одна из первых в стране будет построена по соглашению ГЧП. По информации правительства региона, стоимость объекта вместе с проектно-изыскательскими работами – 1,779 миллиарда рублей. Из общей суммы 674,2 миллиона рублей – средства концессионера (АО "Газпромбанк") . С инвестором планируется рассчитаться за 10-15 лет.
Как отмечала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, для того, чтобы полностью исключить обучение детей во вторую смену в Хабаровске, потребуется построить десять подобных образовательных учреждений. Аналогичная проблема со второй сменой в Чегдомыне, там по программе запланировали в 2023-2024 годах построить новую школу. Также вопрос есть в Нанайском районе, селе Троицком.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 09:17Хабаровский край
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Хабаровский крайОбществоХабаровский крайХабаровскГазпромбанкМихаил ДегтяревДальний ВостокРоссия
 
 
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