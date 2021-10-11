https://ria.ru/20211011/semya-1754103494.html

В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку

В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку - РИА Новости, 11.10.2021

В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку

Более 500 семей в Костромской области получили финансовую поддержку для преодоления временных материальных трудностей в рамках социальных контрактов, которые... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:15

2021-10-11T21:15

2021-10-11T21:15

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КОСТРОМА, 11 окт – РИА Новости. Более 500 семей в Костромской области получили финансовую поддержку для преодоления временных материальных трудностей в рамках социальных контрактов, которые введены в регионе по инициативе губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация Костромской области."В Костромской области заключено более 500 социальных контрактов на оказание гражданам поддержки в улучшении финансового положения. Всего благодаря работе администрации региона на финансирование социальных контрактов Костромская область в 2021 году из федерального бюджета привлекла 116,4 миллиона рублей. Еще 5 миллионов – средства региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова одна из первых в стране еще в 2014 году ввела систему социальных контрактов. Полученные средства участники используют на поиск работы, переобучение, открытие своего дела, создание личного подсобного хозяйства. С начала 2021 года в Костромской области в рамках социального контракта осуществляется поддержка малообеспеченных семей и одиноких малоимущих граждан, контракт предусматривает финансовую помощь гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию. В индивидуальные планы включаются мероприятия, которые позволят улучшить материальное положение семьи.Как отмечает ведомство, человек, заключивший социальный контракт по поиску работы, в течение 4 месяцев получает выплаты по 11 928 рублей, а также может бесплатно пройти обучение. При этом есть возможность получить единовременную выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в размере до 250 тысяч рублей. До 100 тысяч можно получить на ведение личного подсобного хозяйства.В этом году благодаря поддержке государства жители региона смогли разработать проекты и открыть швейные ателье, мастерские по ремонту техники, кабинеты по оказанию косметологических услуг, направить средства поддержки на развитие подсобных хозяйств. Кроме того, ряд костромских семей получили помощь на лечение или приобретение товаров первой необходимости, позволяющие им преодолеть временные трудности, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210910/kostroma-1749592173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, костромская область, помощь, россия