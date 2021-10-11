Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211011/semya-1754103494.html
В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку
В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку - РИА Новости, 11.10.2021
В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку
Более 500 семей в Костромской области получили финансовую поддержку для преодоления временных материальных трудностей в рамках социальных контрактов, которые... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:15
2021-10-11T21:15
костромская область
общество
семья
костромская область
помощь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg
КОСТРОМА, 11 окт – РИА Новости. Более 500 семей в Костромской области получили финансовую поддержку для преодоления временных материальных трудностей в рамках социальных контрактов, которые введены в регионе по инициативе губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация Костромской области."В Костромской области заключено более 500 социальных контрактов на оказание гражданам поддержки в улучшении финансового положения. Всего благодаря работе администрации региона на финансирование социальных контрактов Костромская область в 2021 году из федерального бюджета привлекла 116,4 миллиона рублей. Еще 5 миллионов – средства региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова одна из первых в стране еще в 2014 году ввела систему социальных контрактов. Полученные средства участники используют на поиск работы, переобучение, открытие своего дела, создание личного подсобного хозяйства. С начала 2021 года в Костромской области в рамках социального контракта осуществляется поддержка малообеспеченных семей и одиноких малоимущих граждан, контракт предусматривает финансовую помощь гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию. В индивидуальные планы включаются мероприятия, которые позволят улучшить материальное положение семьи.Как отмечает ведомство, человек, заключивший социальный контракт по поиску работы, в течение 4 месяцев получает выплаты по 11 928 рублей, а также может бесплатно пройти обучение. При этом есть возможность получить единовременную выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в размере до 250 тысяч рублей. До 100 тысяч можно получить на ведение личного подсобного хозяйства.В этом году благодаря поддержке государства жители региона смогли разработать проекты и открыть швейные ателье, мастерские по ремонту техники, кабинеты по оказанию косметологических услуг, направить средства поддержки на развитие подсобных хозяйств. Кроме того, ряд костромских семей получили помощь на лечение или приобретение товаров первой необходимости, позволяющие им преодолеть временные трудности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210910/kostroma-1749592173.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76c64275e0a09023f9ddac522af27294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, семья, костромская область, помощь, россия
21:15 11.10.2021
 
В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку

В Костромской области более 500 семей получили поддержку по программе соцконтрактов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 11 окт – РИА Новости. Более 500 семей в Костромской области получили финансовую поддержку для преодоления временных материальных трудностей в рамках социальных контрактов, которые введены в регионе по инициативе губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация Костромской области.
"В Костромской области заключено более 500 социальных контрактов на оказание гражданам поддержки в улучшении финансового положения. Всего благодаря работе администрации региона на финансирование социальных контрактов Костромская область в 2021 году из федерального бюджета привлекла 116,4 миллиона рублей. Еще 5 миллионов – средства региона", - говорится в сообщении.
Города России. Кострома - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 19:07Костромская область
Губернатор поздравил Кострому с получением звания "Город трудовой доблести"
Отмечается, что Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова одна из первых в стране еще в 2014 году ввела систему социальных контрактов. Полученные средства участники используют на поиск работы, переобучение, открытие своего дела, создание личного подсобного хозяйства. С начала 2021 года в Костромской области в рамках социального контракта осуществляется поддержка малообеспеченных семей и одиноких малоимущих граждан, контракт предусматривает финансовую помощь гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию. В индивидуальные планы включаются мероприятия, которые позволят улучшить материальное положение семьи.
Как отмечает ведомство, человек, заключивший социальный контракт по поиску работы, в течение 4 месяцев получает выплаты по 11 928 рублей, а также может бесплатно пройти обучение. При этом есть возможность получить единовременную выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в размере до 250 тысяч рублей. До 100 тысяч можно получить на ведение личного подсобного хозяйства.
В этом году благодаря поддержке государства жители региона смогли разработать проекты и открыть швейные ателье, мастерские по ремонту техники, кабинеты по оказанию косметологических услуг, направить средства поддержки на развитие подсобных хозяйств. Кроме того, ряд костромских семей получили помощь на лечение или приобретение товаров первой необходимости, позволяющие им преодолеть временные трудности, говорится в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь>>

 
Костромская областьОбществоСемьяКостромская областьПомощьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния