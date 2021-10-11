https://ria.ru/20211011/sauna-1753943128.html

В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током

В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током - РИА Новости, 11.10.2021

В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током

Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T07:34

2021-10-11T07:34

2021-10-11T11:16

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по Новосибирской области.По данным следствия, происшествие произошло вечером 9 октября.Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20211006/ssora-1753327772.html

новосибирская область

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)