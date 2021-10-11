https://ria.ru/20211011/sauna-1753943128.html
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током
Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:34
2021-10-11T07:34
2021-10-11T11:16
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по Новосибирской области.По данным следствия, происшествие произошло вечером 9 октября.Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20211006/ssora-1753327772.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
07:34 11.10.2021 (обновлено: 11:16 11.10.2021)
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током
В Новосибирске мужчина в сауне взялся за поручень лестницы и погиб от удара током