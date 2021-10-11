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В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током
Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:34
2021-10-11T11:16
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по Новосибирской области.По данным следствия, происшествие произошло вечером 9 октября.Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
07:34 11.10.2021 (обновлено: 11:16 11.10.2021)
 
В Новосибирске мужчина погиб в сауне от удара током

В Новосибирске мужчина в сауне взялся за поручень лестницы и погиб от удара током

© Фото : СУСК России по Новосибирской областиВ Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в сауне Банкетного комплекса
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в сауне Банкетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : СУСК России по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Новосибирске погиб от удара током после того, как взялся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне, сообщило в понедельник управление СК по Новосибирской области.
По данным следствия, происшествие произошло вечером 9 октября.

"Компания гостей находилась в помещении сауны банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте", — говорится в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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