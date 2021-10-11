https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html

МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму

МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму - РИА Новости, 11.10.2021

МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало новые санкции Евросоюза по Крыму, соответствующая реакция опубликована на сайте украинского... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:48

2021-10-11T19:48

2021-10-11T19:49

киев

севастополь

евросоюз

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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало новые санкции Евросоюза по Крыму, соответствующая реакция опубликована на сайте украинского внешнеполитического ведомства.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры)."Введение Советом ЕС новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина-ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно-признанных границах. Это также подтверждает единство Украины и Европейского союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита "Крымской платформы", - говорится в сообщении.В Киеве подчеркнули, что действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, "пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права"."Украина продолжит работать вместе с ЕС для расширения сферы применения санкций, в частности активации нового глобального правозащитного механизма санкций ЕС к нарушителям прав человека в Крыму", - отмечается в тексте.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

https://ria.ru/20211011/donbass-1754089567.html

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754088331.html

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киев, севастополь, евросоюз, мид украины, санкции, россия