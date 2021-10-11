19:48 11.10.2021 (обновлено: 19:49 11.10.2021)
МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму
МИД Украины поприветствовал введение новых санкций Евросоюза по Крыму
КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало новые санкции Евросоюза по Крыму, соответствующая реакция опубликована на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
"Введение Советом ЕС новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина-ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно-признанных границах. Это также подтверждает единство Украины и Европейского союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита "Крымской платформы", - говорится в сообщении.
В Киеве подчеркнули, что действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, "пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права".
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"Украина продолжит работать вместе с ЕС для расширения сферы применения санкций, в частности активации нового глобального правозащитного механизма санкций ЕС к нарушителям прав человека в Крыму", - отмечается в тексте.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).