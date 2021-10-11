https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754088331.html

Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"

Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией" - РИА Новости, 11.10.2021

Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:59

2021-10-11T18:59

2021-10-11T18:59

в мире

москва

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это антироссийская инерция в ЕС.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия