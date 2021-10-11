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Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"
Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией" - РИА Новости, 11.10.2021
Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"
Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:59
2021-10-11T18:59
в мире
москва
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это антироссийская инерция в ЕС.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html
https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html
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в мире, москва, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия
18:59 11.10.2021
 
Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"

Депутат Слуцкий: для расширения санкций из-за Крыма нет оснований, это инерция

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это антироссийская инерция в ЕС.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
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"Расширение санкций ЕС "за подрыв суверенитета Украины" - антироссийская инерция. Для этого решения, как и для самих санкций изначально, не было и нет никаких оснований. Рестрикции остаются одним из элементов политики сдерживания, но при этом абсолютно бесполезным. Главной своей цели по изменению курса России они никогда не достигнут", - заявил Слуцкий.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
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