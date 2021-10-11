Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"
Депутат Слуцкий: для расширения санкций из-за Крыма нет оснований, это инерция
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что для расширения санкций "за подрыв суверенитета Украины" нет никаких оснований, это антироссийская инерция в ЕС.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
"Расширение санкций ЕС "за подрыв суверенитета Украины" - антироссийская инерция. Для этого решения, как и для самих санкций изначально, не было и нет никаких оснований. Рестрикции остаются одним из элементов политики сдерживания, но при этом абсолютно бесполезным. Главной своей цели по изменению курса России они никогда не достигнут", - заявил Слуцкий.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).