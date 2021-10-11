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https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754038285.html
Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания
Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания - РИА Новости, 11.10.2021
Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает его мать Гиули Аласания, передает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:28
2021-10-11T15:28
в мире
грузия
михаил саакашвили
гиули аласания
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает его мать Гиули Аласания, передает в понедельник Sputnik Грузия.В воскресенье личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили из-за длительного голодания ухудшилось, ему трудно передвигаться и разговаривать. Врач отметил необходимость его госпитализации.Как отмечается, в понедельник Саакашвили в руставской тюрьме навестили его мать, а также сыновья – Эдуард и Николоз.Мать экс-президента отметила, что "он очень старался выглядеть хорошо и бодро, но он не бодр"."Я, Никуша и Гиули пришли сегодня, чтобы увидеться с отцом. Очень важно, что нам была предоставлена такая возможность на десятый день, и мы долго ждали этого. Наш приоритет, как семьи, просто видеть Мишу здоровым, свободным. Здесь же я хочу поблагодарить всех, кто разделают эту цель", – заявил Эдуард Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753833213.html
https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753720699.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания, задержание саакашвили в грузии
15:28 11.10.2021
 
Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания

Мать Саакашвили Аласания: мой сын не ел и до того, как попал в камеру

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает его мать Гиули Аласания, передает в понедельник Sputnik Грузия.
В воскресенье личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили из-за длительного голодания ухудшилось, ему трудно передвигаться и разговаривать. Врач отметил необходимость его госпитализации.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 20:19
В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну
Как отмечается, в понедельник Саакашвили в руставской тюрьме навестили его мать, а также сыновья – Эдуард и Николоз.
"Безусловно, я не могу оценить состояние его здоровья. Я знаю, что человек голодает уже 15-й день, потому что как выяснилось, он не ел и до того, как попал в камеру. Честно говоря, я не видела многих голодающих, но я его увидела, и он не выглядит как прежде, безусловно", – приводит Sputnik слова Аласании.
Мать экс-президента отметила, что "он очень старался выглядеть хорошо и бодро, но он не бодр".
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 17:06
Девушка Саакашвили второй раз пришла к нему в тюрьму, жена – ни разу
"Я, Никуша и Гиули пришли сегодня, чтобы увидеться с отцом. Очень важно, что нам была предоставлена такая возможность на десятый день, и мы долго ждали этого. Наш приоритет, как семьи, просто видеть Мишу здоровым, свободным. Здесь же я хочу поблагодарить всех, кто разделают эту цель", – заявил Эдуард Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 09:14
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиГиули АласанияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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