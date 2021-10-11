https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754038285.html

Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания

Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания - РИА Новости, 11.10.2021

Мать Саакашвили заявила, что ее сын начал голодовку еще до задержания

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает его мать Гиули Аласания, передает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:28

2021-10-11T15:28

2021-10-11T15:28

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гиули аласания

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает его мать Гиули Аласания, передает в понедельник Sputnik Грузия.В воскресенье личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили из-за длительного голодания ухудшилось, ему трудно передвигаться и разговаривать. Врач отметил необходимость его госпитализации.Как отмечается, в понедельник Саакашвили в руставской тюрьме навестили его мать, а также сыновья – Эдуард и Николоз.Мать экс-президента отметила, что "он очень старался выглядеть хорошо и бодро, но он не бодр"."Я, Никуша и Гиули пришли сегодня, чтобы увидеться с отцом. Очень важно, что нам была предоставлена такая возможность на десятый день, и мы долго ждали этого. Наш приоритет, как семьи, просто видеть Мишу здоровым, свободным. Здесь же я хочу поблагодарить всех, кто разделают эту цель", – заявил Эдуард Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

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