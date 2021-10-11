Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
Адвокат Саакашвили Басилая: экс-президент Грузии настроен бодро
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку сразу же после помещения в тюрьму, настроен бодро и вопрос его госпитализации не обсуждался, заявил его адвокат Бека Басилая журналистам после встречи с подзащитным.
В воскресенье личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние экс-президента из-за длительного голодания ухудшилось, ему трудно передвигаться и разговаривать. Врач отметил необходимость его госпитализации.
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"Он чувствует себя бодро и стойко. Все мы прекрасно понимаем, что каждый день голодания связан с новыми трудностями. В то же время каждый день голодания связан со стойкостью и моральным мужеством Михаила Саакашвили. Морально он настолько силен, что при общении с ним не ощущаются негативные последствия голодания. Мы даже не разговаривали и не обсуждали вопрос о его переводе в больницу", - заявил Басилая.
Адвокаты Саакашвили добавили, что их подзащитный отказался от чая с медом и натуральных соков, чтобы "не давать некоторым повода для спекуляций".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.