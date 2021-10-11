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Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине - РИА Новости, 11.10.2021
Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:04
2021-10-11T04:10
политика
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва, по его словам, терпеливая и ждать умеет.Медведев написал статью, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. Она содержит, по определению зампреда Совбеза, "пять коротких полемических тезисов". В частности, он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию."Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией", - говорится в статье Медведева, которая опубликована в газете "Коммерсант"."Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - завершает зампред Совбеза статью.
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политика, украина, дмитрий медведев, россия
02:04 11.10.2021 (обновлено: 04:10 11.10.2021)
 
Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине

Зампред Совбеза Медведев заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва, по его словам, терпеливая и ждать умеет.
Медведев написал статью, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. Она содержит, по определению зампреда Совбеза, "пять коротких полемических тезисов". В частности, он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию.
"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией", - говорится в статье Медведева, которая опубликована в газете "Коммерсант".
"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - завершает зампред Совбеза статью.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
01:56
Медведев предрек распад союзничества Украины и США
 
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