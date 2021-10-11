https://ria.ru/20211011/rukovodstvo-1753936710.html

Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине

Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине - РИА Новости, 11.10.2021

Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:04

2021-10-11T02:04

2021-10-11T04:10

политика

украина

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва, по его словам, терпеливая и ждать умеет.Медведев написал статью, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. Она содержит, по определению зампреда Совбеза, "пять коротких полемических тезисов". В частности, он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию."Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией", - говорится в статье Медведева, которая опубликована в газете "Коммерсант"."Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - завершает зампред Совбеза статью.

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политика, украина, дмитрий медведев, россия