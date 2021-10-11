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Рождественский фестиваль искусств пройдет в Сибири
Рождественский фестиваль искусств пройдет в Сибири - РИА Новости, 11.10.2021
Рождественский фестиваль искусств пройдет в Сибири
В Новосибирске и Новосибирской области состоится XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. С 4 по 18 декабря зрителей ждут спектакли, выставки и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:00
2021-10-11T09:00
2021-10-11T09:00
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Новосибирске и Новосибирской области состоится XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. С 4 по 18 декабря зрителей ждут спектакли, выставки и выступления музыкантов. Об этом сообщили в пресс-службе академического молодежного театра "Глобус".По словам организаторов, у фестиваля нет конкурсной основы — создатели сознательно ушли от этой концепции, чтобы состоялся "чистый" праздник искусства. Мероприятие традиционно состоит из театральной и музыкальной гастрольных программ, выставок, а также представлений новосибирских театров. Кроме того, пройдут творческие встречи и мастер-классы с художественными руководителями и режиссерами театров-участников.Он также отметил, что с каждым разом на фестиваль прибывает все больше новых участников из разных стран. Кроме того, несмотря на непростые условия пандемии организаторам удалось сохранить международный статус мероприятия."Представлены самые различные музыкальные жанры и направления, чтобы слушателям Новосибирска, Новосибирской области, а также близлежащих регионов было интересно. Практически во всех проектах будут принимать участие зарубежные гости из шести стран", — сообщил генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников.По мнению организаторов, Рождество — это праздник, в атмосфере которого происходит диалог культур. Во всем мире в этот период проводят множество карнавалов, ярмарок и представлений. Однако в современной России эта ниша долгое время оставалась свободна, пока в 1995 году в Новосибирске не организовали свое мероприятие."Мы продолжаем марафон, начатый в декабре 1995 года. С периодичностью раз в два года в Новосибирск приходит Рождественский фестиваль, который расширяет свои рамки, видоизменяется, становится все более актуальным, современным. Мы приглашаем большое количество критиков из ведущих изданий страны. Они заинтересованы в просмотре наших спектаклей, ведь Новосибирск является серьезным игроком на театральной карте России", — подчеркнула директор Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Татьяна Людмилина.В рамках фестиваля пройдут девять гастрольных спектаклей театров Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них мюзикл "Рождество" на основе произведения О. Генри, спектакль от театра-теней "Сказка, которая не была написана", комедия "Месяц в деревне" по мотивам сочинений Ивана Тургенева и мономюзикл "Парфюмер" по роману Патрика Зюскинда.Организаторами фестиваля выступают Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией.
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общество, новосибирская область, москва, новосибирская государственная филармония, социальный навигатор, новости культуры, россия
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Новосибирске и Новосибирской области состоится XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. С 4 по 18 декабря зрителей ждут спектакли, выставки и выступления музыкантов. Об этом сообщили в пресс-службе академического молодежного театра "Глобус".
По словам организаторов, у фестиваля нет конкурсной основы — создатели сознательно ушли от этой концепции, чтобы состоялся "чистый" праздник искусства. Мероприятие традиционно состоит из театральной и музыкальной гастрольных программ, выставок, а также представлений новосибирских театров. Кроме того, пройдут творческие встречи и мастер-классы с художественными руководителями и режиссерами театров-участников.
"Это 14-й по счету Рождественский фестиваль, который по праву можно назвать одним из брендовых культурных проектов Новосибирской области: его знают и в России, и за рубежом. С 2019 года фестиваль проводится при поддержке национального проекта "Культура", что подтверждает его статус и значимость в культурной повестке. Он традиционно проходит в предновогодний период, когда мы все ожидаем чудес и готовимся к чему-то новому. И фестиваль каждый раз становится таким чудом", — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.
Он также отметил, что с каждым разом на фестиваль прибывает все больше новых участников из разных стран. Кроме того, несмотря на непростые условия пандемии организаторам удалось сохранить международный статус мероприятия.
"Представлены самые различные музыкальные жанры и направления, чтобы слушателям Новосибирска, Новосибирской области, а также близлежащих регионов было интересно. Практически во всех проектах будут принимать участие зарубежные гости из шести стран", — сообщил генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников.
По мнению организаторов, Рождество — это праздник, в атмосфере которого происходит диалог культур. Во всем мире в этот период проводят множество карнавалов, ярмарок и представлений. Однако в современной России эта ниша долгое время оставалась свободна, пока в 1995 году в Новосибирске не организовали свое мероприятие.
"Мы продолжаем марафон, начатый в декабре 1995 года. С периодичностью раз в два года в Новосибирск приходит Рождественский фестиваль, который расширяет свои рамки, видоизменяется, становится все более актуальным, современным. Мы приглашаем большое количество критиков из ведущих изданий страны. Они заинтересованы в просмотре наших спектаклей, ведь Новосибирск является серьезным игроком на театральной карте России", — подчеркнула директор Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Татьяна Людмилина.
В рамках фестиваля пройдут девять гастрольных спектаклей театров Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них мюзикл "Рождество" на основе произведения О. Генри, спектакль от театра-теней "Сказка, которая не была написана", комедия "Месяц в деревне" по мотивам сочинений Ивана Тургенева и мономюзикл "Парфюмер" по роману Патрика Зюскинда.
Организаторами фестиваля выступают Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией.