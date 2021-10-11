https://ria.ru/20211011/rezidentsiya-1753932869.html
Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию
Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию - РИА Новости, 11.10.2021
Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию
Критиковавший предшественников за пользование госимуществом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переехал в государственную резиденцию. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:35
2021-10-11T00:35
2021-10-11T00:35
владимир зеленский
жилье
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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Критиковавший предшественников за пользование госимуществом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переехал в государственную резиденцию.После избрания президентом Зеленский долгое время отказывался жить в госрезиденции. По его словам, он был вынужден туда переехать в целях безопасности. До избрания он критиковал предшественников за то, что они пользовались госимуществом.На вопрос ведущей, где он планирует жить после окончания срока, Зеленский ответил, что они с женой уже присмотрели несколько вариантов."Сейчас вопрос, как ускорить процесс - купить дом готовый и сделать там ремонт, или землю – и там строить дом", - добавил он.
https://ria.ru/20211010/zelenskiy-1753930745.html
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владимир зеленский, жилье
Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию
Президент Украины Зеленский сравнил проживание в резиденции с отдыхом в отеле
КИЕВ, 11 окт – РИА Новости.
Критиковавший предшественников за пользование госимуществом президент Украины Владимир Зеленский
рассказал, почему переехал в государственную резиденцию.
После избрания президентом Зеленский долгое время отказывался жить в госрезиденции. По его словам, он был вынужден туда переехать в целях безопасности. До избрания он критиковал предшественников за то, что они пользовались госимуществом.
"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом. То есть я должен купить на сегодня территорию, землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там (в госрезиденции – ред.), как в отеле", - сказал он в программе "Светская жизнь".
На вопрос ведущей, где он планирует жить после окончания срока, Зеленский ответил, что они с женой уже присмотрели несколько вариантов.
"Сейчас вопрос, как ускорить процесс - купить дом готовый и сделать там ремонт, или землю – и там строить дом", - добавил он.