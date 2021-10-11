https://ria.ru/20211011/rezidentsiya-1753932869.html

Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию

Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию - РИА Новости, 11.10.2021

Зеленский рассказал, почему решил переехать в государственную резиденцию

Критиковавший предшественников за пользование госимуществом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переехал в государственную резиденцию. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:35

2021-10-11T00:35

2021-10-11T00:35

владимир зеленский

жилье

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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Критиковавший предшественников за пользование госимуществом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переехал в государственную резиденцию.После избрания президентом Зеленский долгое время отказывался жить в госрезиденции. По его словам, он был вынужден туда переехать в целях безопасности. До избрания он критиковал предшественников за то, что они пользовались госимуществом.На вопрос ведущей, где он планирует жить после окончания срока, Зеленский ответил, что они с женой уже присмотрели несколько вариантов."Сейчас вопрос, как ускорить процесс - купить дом готовый и сделать там ремонт, или землю – и там строить дом", - добавил он.

https://ria.ru/20211010/zelenskiy-1753930745.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, жилье