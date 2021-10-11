https://ria.ru/20211011/remont-1754041551.html
В Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры
В Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры - РИА Новости, 11.10.2021
В Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры
В Юкаменском районе Удмуртии открыли обновленный дом культуры, отремонтированный за 5 миллионов рублей по партийному проекту "Единой России", сообщил глава... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:45
2021-10-11T15:45
2021-10-11T15:45
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александр бречалов
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УФА, 11 окт – РИА Новости. В Юкаменском районе Удмуртии открыли обновленный дом культуры, отремонтированный за 5 миллионов рублей по партийному проекту "Единой России", сообщил глава региона Александр Бречалов.Глава Удмуртии рассказал про открытие дома культуры "Октябрьский" в Юкаменском районе на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, большой ремонт проводился в рамках проекта "Культура малой родины" партии "Единая Россия"."В ДК отремонтировали крышу, стены, потолок, окна, зрительный зал. В этом году, на финальном этапе, в доме культуры оформлена сцена и установлено световое оборудование. В обновление культурного центра вложено порядка пяти миллионов рублей", - написал в соцсети Бречалов.По данным главы региона, в различных клубах и коллективах, которых при "Октябрьском" больше 100, занимается около 1,5 тысячи сельчан."С начала реализации партийного проекта "Культура малой Родины" в 2017 году в Удмуртии отремонтировано более 100 сельских домов культуры", - отметил Бречалов.
https://ria.ru/20210916/biblioteka-1750350457.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), единая россия, александр бречалов, россия
В Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры
В Юкаменском районе Удмуртии отремонтировали дом культуры за пять миллионов рублей
УФА, 11 окт – РИА Новости.
В Юкаменском районе Удмуртии
открыли обновленный дом культуры, отремонтированный за 5 миллионов рублей по партийному проекту "Единой России
", сообщил глава региона Александр Бречалов
.
Глава Удмуртии рассказал про открытие дома культуры "Октябрьский" в Юкаменском районе на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, большой ремонт проводился в рамках проекта "Культура малой родины" партии "Единая Россия".
"В ДК отремонтировали крышу, стены, потолок, окна, зрительный зал. В этом году, на финальном этапе, в доме культуры оформлена сцена и установлено световое оборудование. В обновление культурного центра вложено порядка пяти миллионов рублей", - написал в соцсети Бречалов.
По данным главы региона, в различных клубах и коллективах, которых при "Октябрьском" больше 100, занимается около 1,5 тысячи сельчан.
"С начала реализации партийного проекта "Культура малой Родины" в 2017 году в Удмуртии отремонтировано более 100 сельских домов культуры", - отметил Бречалов.