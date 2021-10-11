https://ria.ru/20211011/reformy-1754011715.html

Инициатор расследования случаев педофилии во Франции выступил с заявлением

Инициатор расследования случаев педофилии во Франции выступил с заявлением - РИА Новости, 11.10.2021

Инициатор расследования случаев педофилии во Франции выступил с заявлением

Франсуа Дево, ставший в детстве жертвой сексуальных домогательств со стороны священника-педофила в католической церкви во Франции, поделился с РИА Новости своей РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:47

2021-10-11T13:47

2021-10-11T13:48

религия

испания

ватикан

лион

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Франсуа Дево, ставший в детстве жертвой сексуальных домогательств со стороны священника-педофила в католической церкви во Франции, поделился с РИА Новости своей историей и рассказал о том, что необходимо изменить в церковной системе, чтобы положить конец сексуальному насилию священников над детьми.Ранее во вторник во Франции был распространен доклад независимой комиссии по расследованию преступлений, связанных с педофилией в католической церкви. Согласно данным этого исследования, с 1950 года в лоне церкви действовали более 3 тысяч педофилов, которые подвергли сексуальному насилию многие тысячи несовершеннолетних.История одного мальчикаФрансуа Дево было всего десять лет, когда в 1991 году он подвергся сексуальному насилию со стороны священника, который был вожатым бойскаутов католической церкви во французском городе Лионе."Мне было 10 лет. Но моя история немного отличалась от рассказов других детей, потому что это было лишь один раз. В тот же день я рассказал родителям о том, что случилось, и они мне поверили. Они сказали, что я больше не могу оставаться в группе скаутов", - рассказал Дево РИА Новости по телефону.Священника звали Бернар Прейна. Родители Дево восемь месяцев пытались побудить религиозных лидеров местной епархии привлечь священника к ответственности. Но их старания не увенчались успехом, семья Дево оказалась изгоями в своей маленькой общине, которая сильно зависела от католической церкви.В 2015 году, с ужасом узнав о том, что Прейна до сих пор служит священником, Дево стал искать других его жертв. В декабре того года он основал группу "Слово, обретшее свободу" (La Parole Libérée), главой целью которой было защитить людей, пострадавших от сексуального насилия со стороны католических священников. Он объединил более тысячи жертв со всей Франции.Старания Дево не были напрасны. В начале 2021 года во Франции была создана Независимая комиссия по борьбе с сексуальным насилием в католической церкви (CIASE) для официального расследования масштабов проблемы в стране. Во вторник, 5 октября CIASE опубликовала свой финальный доклад с шокирующими результатами."По подсчетам комиссии, число детей, ставших жертвами сексуального насилия со стороны священников, дьяконов, монахов или монахинь, достигло 216 тысяч за период с 1950 по 2020 годы, в соответствии с результатами общего опроса населения, охватившего более 28 тысяч человек старше 18 лет", - говорится в докладе.Запретная темаБернара Прейна приговорили к пяти годам тюремного заключения в марте 2020 года. Но не всем жертвам повезло так же, как Дево. Родители многих детей, пострадавших от сексуального насилия, отказывались верить в то, что священники и монахини способны на такие поступки. В результате дети замыкались в себе и годами молчали о своей ужасной истории."Проблема все еще существует, и мы не можем сказать, что ситуация улучшается. Проблема продолжит существовать, если церковь не изменится. Предстоит огромная работа по созданию новой церкви. Я думаю, что у человечества нет выбора. Весь мир должен много работать, чтобы обеспечить безопасность наших детей", - сказал Дево.Проблема мирового масштабаПо мнению Дево, сексуальное насилие в католической церкви существует не только во Франции, но и во всем мире."Мы уверены, что в Испании или Италии жертв тоже много, даже больше, чем во Франции. Это объясняется тем, что во Франции церковь отделилась от государства в 1995 году. А в Испании или Италии все по-другому", - рассказал Дево.Дево призвал папу Римского внести изменения в систему католических церквей в мире, в частности, создать аналогичные комиссии в других странах для расследования похожих случаев сексуального насилия."Это монархия. Когда нет проблем, с монархией все в порядке. Сейчас мы уверены, что проблема в системе. Папа знает все эти проблемы, потому что инциденты во Франции – это не первые подобные скандалы с участием католической церкви. Папа может решить эту проблему. Если бы вы были папой, что бы вы делали со всем этим завтра?", - сказал Дево.В свою очередь, папа Франциск, реагируя на расследование независимой комиссии, призвал всех епископов принять необходимые меры, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем."Хочу выразить пострадавшим свою печаль и боль от пережитого ими потрясения. И мне стыдно, нам стыдно за то, что церковь не способна слишком долго оставлять их в центре внимания", - заявил папа Франциск.Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии. Это было апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

https://ria.ru/20211006/sud-1753376263.html

https://ria.ru/20211004/pedofiliya-1753039104.html

https://ria.ru/20190306/1551574896.html

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испания, ватикан, лион, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь