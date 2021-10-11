https://ria.ru/20211011/razumkov-1753986254.html

Экс-спикер Рады заявил, что Зеленский не поздравил его с днем рождения

Экс-спикер Рады заявил, что Зеленский не поздравил его с днем рождения - РИА Новости, 11.10.2021

Экс-спикер Рады заявил, что Зеленский не поздравил его с днем рождения

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент страны Владимир Зеленский не поздравил его с прошедшим днем рождения. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:20

2021-10-11T12:20

2021-10-11T12:20

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

дмитрий разумков

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент страны Владимир Зеленский не поздравил его с прошедшим днем рождения.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. На следующий день после отставки у него был день рождения."Нет, поздравлений от президента не было", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.На вопрос, останется ли он в команде президента, бывший спикер Рады ответил, что останется с той командой, которая формировала принципы и ценности в ходе прошлой избирательной кампании."Команда – это принципы и ценности, которые закладывались в 2018-2019 годах. Команда – это люди. Но люди объединяются вокруг чего-то. И этим чем-то были те вещи, о которых мы говорили, в которые мы верили и планировали воплощать в жизнь. Поэтому я точно остаюсь частью той команды, которая хотела изменений для страны в 2018-2019 годах. И буду это делать дальше", - добавил он.Разумков после отставки с должности главы парламента заявил, что у него никогда не было дружеских отношений с Зеленским, чьи друзья связаны с "Кварталом 95".

https://ria.ru/20211007/razumkov-1753479256.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков