https://ria.ru/20211011/ranenie-1754108632.html
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранен сирийский военный
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранен сирийский военный - РИА Новости, 11.10.2021
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранен сирийский военный
Россия и Турция провели совместное патрулирование по трассе М4 в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:12
2021-10-11T22:12
2021-10-11T22:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование по трассе М4 в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 в провинции Алеппо от пункта пропуска "Джарих-Эль-Фаукани" до Телль-Шаир и обратно", - сообщил Кулить.Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, а сирийской стороной обстрелы не зафиксированы. В провинции Идлиб - один обстрел, в Алеппо – три, в Хаме – два, в Латакии – три."В ... Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, произвели артиллерийский обстрел из района населенного пункта Джибрин позиций правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. В результате один сирийский военнослужащий получил ранение", - сообщил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211011/vzryv-1754019135.html
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в мире, алеппо, сирия, россия
22:12 11.10.2021 (обновлено: 22:13 11.10.2021)
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранен сирийский военный
Боевики обстреляли позиции сирийских сил в провинции Алеппо, ранен один военнослужащий