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В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита

В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 11.10.2021

В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита

Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:50

2021-10-11T15:50

2021-10-11T15:50

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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник обладминистрация."В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.Кроме того, властями принято решение об экспресс-тестировании в амбулаторных условиях."С завтрашнего дня при обслуживании вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии типичной клиники новой коронавирусной инфекции, будет проводиться экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2", - информирует обладминистрация.Первая партия экспресс-тестов уже поступила в поликлиники Липецка. До конца недели ожидается поставка еще 10 тысяч тестов - для Ельца и районов области.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 55 835 случаев COVID-19. Выздоровели 48 720 пациентов, умерли 1777. Санврачи в конце сентября назвали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе неблагополучной, а темпы вакцинации - необоснованно замедлившимися. В области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий.

https://ria.ru/20211011/primore-1753946128.html

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