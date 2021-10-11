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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/qr-kod-1754043215.html
В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита
В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 11.10.2021
В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита
Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:50
2021-10-11T15:50
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здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник обладминистрация."В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.Кроме того, властями принято решение об экспресс-тестировании в амбулаторных условиях."С завтрашнего дня при обслуживании вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии типичной клиники новой коронавирусной инфекции, будет проводиться экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2", - информирует обладминистрация.Первая партия экспресс-тестов уже поступила в поликлиники Липецка. До конца недели ожидается поставка еще 10 тысяч тестов - для Ельца и районов области.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 55 835 случаев COVID-19. Выздоровели 48 720 пациентов, умерли 1777. Санврачи в конце сентября назвали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе неблагополучной, а темпы вакцинации - необоснованно замедлившимися. В области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий.
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общество, елец, липецк, липецкая область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:50 11.10.2021
 
В Липецкой области введут QR-коды для посещения общепита

Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита QR-коды из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области вводят на предприятиях общепита систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник обладминистрация.
"В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.
Кроме того, властями принято решение об экспресс-тестировании в амбулаторных условиях.
"С завтрашнего дня при обслуживании вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии типичной клиники новой коронавирусной инфекции, будет проводиться экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2", - информирует обладминистрация.
Первая партия экспресс-тестов уже поступила в поликлиники Липецка. До конца недели ожидается поставка еще 10 тысяч тестов - для Ельца и районов области.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 55 835 случаев COVID-19. Выздоровели 48 720 пациентов, умерли 1777. Санврачи в конце сентября назвали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе неблагополучной, а темпы вакцинации - необоснованно замедлившимися. В области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 08:13Распространение коронавируса
В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров
 
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