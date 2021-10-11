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В Якутии допустили введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий
В Якутии допустили введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий - РИА Новости, 11.10.2021
В Якутии допустили введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий
Оперштаб Якутии по коронавирусу примет решение о введении пропусков по QR-кодам в места массового скопления людей, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:16
2021-10-11T11:16
2021-10-11T11:16
распространение коронавируса
общество
якутск
хангаласский улус
здоровье - общество
коронавирусы
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
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ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Оперштаб Якутии по коронавирусу примет решение о введении пропусков по QR-кодам в места массового скопления людей, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперштаба.По данным оперативного штаба республики, за последние сутки в Якутии выявлено 234 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 123. Наиболее напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Хангаласском и Чурапчинском улусах."Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, оперативным штабом обсуждается предложение главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой по вопросам, связанным с возможным прохождением в места массового скопоения граждан посредством QR-кодов. Решение будет принято завтра на оперативном штабе под руководством главы республики", - рассказала зампред.Также она сообщила об открытии инфекционного стационара в Хангаласском улусе. "Со вчерашнего вечера в Хангаласском районе открылись дополнительные койки, на которых размещено 17 заболевших, переведенных из Октемской больницы, исходя из медицинских показаний", - сказала Балабкина.
https://ria.ru/20211011/primore-1753946128.html
якутск
хангаласский улус
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общество, якутск, хангаласский улус, здоровье - общество, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Якутии допустили введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий
Оперштаб Якутии примет решение о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий