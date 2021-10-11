https://ria.ru/20211011/putin-1754098888.html
Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита
Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита - РИА Новости, 11.10.2021
Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили своим политсоветникам и ведомствам... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:38
2021-10-11T20:38
2021-10-11T20:57
в мире
украина
франция
владимир путин
ангела меркель
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля."С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", - говорится в сообщении.Добавляется, что министры иностранных дел этих стран будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне."Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/putin-1754098135.html
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон
20:38 11.10.2021 (обновлено: 20:57 11.10.2021)
Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита
Путин, Меркель и Макрон поручили интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки"