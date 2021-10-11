https://ria.ru/20211011/putin-1754098888.html

Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита

Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита - РИА Новости, 11.10.2021

Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили своим политсоветникам и ведомствам... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:38

2021-10-11T20:38

2021-10-11T20:57

в мире

украина

франция

владимир путин

ангела меркель

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля."С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", - говорится в сообщении.Добавляется, что министры иностранных дел этих стран будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне."Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/putin-1754098135.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон