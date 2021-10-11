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Путин оценил действия Киева
Путин оценил действия Киева - РИА Новости, 11.10.2021
Путин оценил действия Киева
Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по Минску-2 и договоренностей "нормандских"... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:29
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в мире
париж
франция
владимир путин
ангела меркель
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по Минску-2 и договоренностей "нормандских" саммитов, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсуждался, в том числе, процесс разрешения внутриукраинского конфликта."Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)", - говорится в сообщении.
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в мире, париж, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, россия
20:29 11.10.2021 (обновлено: 20:30 11.10.2021)
 
Путин оценил действия Киева

Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от обязательств по Минску-2

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по Минску-2 и договоренностей "нормандских" саммитов, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсуждался, в том числе, процесс разрешения внутриукраинского конфликта.
"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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