https://ria.ru/20211011/putin-1754098135.html

Путин оценил действия Киева

Путин оценил действия Киева - РИА Новости, 11.10.2021

Путин оценил действия Киева

Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по Минску-2 и договоренностей "нормандских"... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:29

2021-10-11T20:29

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в мире

париж

франция

владимир путин

ангела меркель

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по Минску-2 и договоренностей "нормандских" саммитов, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсуждался, в том числе, процесс разрешения внутриукраинского конфликта."Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)", - говорится в сообщении.

париж

франция

россия

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в мире, париж, франция, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, россия