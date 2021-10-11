https://ria.ru/20211011/putin-1754038939.html

Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием

Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием - РИА Новости, 11.10.2021

Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием

Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, образовательные программы нужно... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:32

2021-10-11T15:32

2021-10-11T15:44

общество

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, образовательные программы нужно обновить, заявил президент России Владимир Путин."Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения… Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия", - сказал он на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России, добавив, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ."Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии", - сказал Путин.По его словам, от того как будут готовить специалистов для аграрной сферы, "зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу".

https://ria.ru/20211011/tekhnologii-1754032173.html

https://ria.ru/20211011/putin-1754034623.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента