https://ria.ru/20211011/putin-1754038939.html
Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием
Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием - РИА Новости, 11.10.2021
Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием
Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, образовательные программы нужно... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:32
2021-10-11T15:32
2021-10-11T15:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, образовательные программы нужно обновить, заявил президент России Владимир Путин."Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения… Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия", - сказал он на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России, добавив, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ."Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии", - сказал Путин.По его словам, от того как будут готовить специалистов для аграрной сферы, "зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу".
https://ria.ru/20211011/tekhnologii-1754032173.html
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общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента
15:32 11.10.2021 (обновлено: 15:44 11.10.2021)
Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием
Путин заявил, что аграрное образование в России должно быть современным
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Аграрное образование в России
должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, образовательные программы нужно обновить, заявил президент России Владимир Путин
.
"Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения… Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия", - сказал он на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России, добавив, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ.
"Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии", - сказал Путин.
По его словам, от того как будут готовить специалистов для аграрной сферы, "зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу".