https://ria.ru/20211011/putin-1754031750.html
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 11.10.2021
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, отметив, что благодаря их труду, собран... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:03
2021-10-11T15:03
2021-10-11T15:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, отметив, что благодаря их труду, собран хороший урожай."Прежде, чем начать нашу встречу, я хочу еще раз поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а мы его отметили вчера, 10 октября, всех, кто трудится в этой отрасли", - сказал он на совещании по сельскому хозяйству."Во многом благодаря вашему добросовестному самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай", - добавил Путин.Он отметил, что практически обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия.
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общество, владимир путин, россия
15:03 11.10.2021 (обновлено: 15:16 11.10.2021)
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за хороший урожай
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, отметив, что благодаря их труду, собран хороший урожай.
"Прежде, чем начать нашу встречу, я хочу еще раз поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а мы его отметили вчера, 10 октября, всех, кто трудится в этой отрасли", - сказал он на совещании по сельскому хозяйству.
"Во многом благодаря вашему добросовестному самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай", - добавил Путин.
Он отметил, что практически обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия.