https://ria.ru/20211011/putin-1754031750.html

Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства

Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 11.10.2021

Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, отметив, что благодаря их труду, собран... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:03

2021-10-11T15:03

2021-10-11T15:16

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, отметив, что благодаря их труду, собран хороший урожай."Прежде, чем начать нашу встречу, я хочу еще раз поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а мы его отметили вчера, 10 октября, всех, кто трудится в этой отрасли", - сказал он на совещании по сельскому хозяйству."Во многом благодаря вашему добросовестному самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай", - добавил Путин.Он отметил, что практически обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/khozyaystvo-1751572265.html

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общество, владимир путин, россия