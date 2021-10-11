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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели матери с двумя детьми в Москве
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели матери с двумя детьми в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели матери с двумя детьми в Москве
Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об убийстве малолетних после обнаружения тел женщины и двух детей на улице Левобережной, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:22
2021-10-11T12:22
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об убийстве малолетних после обнаружения тел женщины и двух детей на улице Левобережной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура также выясняет обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, допрашиваются соседи.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:22 11.10.2021
 
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели матери с двумя детьми в Москве

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело об убийстве малолетних на Левобережной улице

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об убийстве малолетних после обнаружения тел женщины и двух детей на улице Левобережной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура также выясняет обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, допрашиваются соседи.
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