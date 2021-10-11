https://ria.ru/20211011/proizvodstvo-1753998385.html
Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство
Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство - РИА Новости, 11.10.2021
Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство
Ведущее химическое предприятие Тульской области "Шекиноазот" запустило высокотехнологичное производство метанола, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:04
2021-10-11T13:04
2021-10-11T13:04
тульская область
тульская область
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ТУЛА, 11 окт - РИА Новости. Ведущее химическое предприятие Тульской области "Шекиноазот" запустило высокотехнологичное производство метанола, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Запуск производства метанола – это результат масштабного инвестиционного проекта, реализованного при поддержке "Внешэкономбанка" и "Газпромбанка". Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объемам выпуска метанола в России и Европе", - цитируют в правительстве заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, который поприветствовал участников церемонии запуска производства от имени главы региона Алексея Дюмина.По словам собеседника агентства, технологии, которые будут применяться на новом производстве, позволят значительно снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду. Проект принесет региону дополнительные налоговые доходы и около 100 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210923/tula-1751539416.html
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тульская область