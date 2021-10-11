https://ria.ru/20211011/proizvodstvo-1753998385.html

Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство

Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство - РИА Новости, 11.10.2021

Под Тулой открылось высокотехнологичное химическое производство

Ведущее химическое предприятие Тульской области "Шекиноазот" запустило высокотехнологичное производство метанола, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:04

тульская область

тульская область

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ТУЛА, 11 окт - РИА Новости. Ведущее химическое предприятие Тульской области "Шекиноазот" запустило высокотехнологичное производство метанола, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Запуск производства метанола – это результат масштабного инвестиционного проекта, реализованного при поддержке "Внешэкономбанка" и "Газпромбанка". Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объемам выпуска метанола в России и Европе", - цитируют в правительстве заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, который поприветствовал участников церемонии запуска производства от имени главы региона Алексея Дюмина.По словам собеседника агентства, технологии, которые будут применяться на новом производстве, позволят значительно снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду. Проект принесет региону дополнительные налоговые доходы и около 100 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210923/tula-1751539416.html

тульская область

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тульская область