https://ria.ru/20211011/prodlenie-1754032070.html

Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК

Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК - РИА Новости, 11.10.2021

Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК

Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:06

2021-10-11T15:06

2021-10-11T15:19

общество

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием."Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - сказал Путин на совещании по сельскому хозяйству.Путин напомнил, что решение запустить программу было принято пять лет назад."Передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни россиян, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общенациональные цели развития", - сказал президент.

https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин