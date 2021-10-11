https://ria.ru/20211011/prodlenie-1754032070.html
Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК
Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК - РИА Новости, 11.10.2021
Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК
Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:06
2021-10-11T15:06
2021-10-11T15:19
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием."Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - сказал Путин на совещании по сельскому хозяйству.Путин напомнил, что решение запустить программу было принято пять лет назад."Передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни россиян, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общенациональные цели развития", - сказал президент.
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общество, владимир путин
15:06 11.10.2021 (обновлено: 15:19 11.10.2021)
Путин предложил продлить действие научно-технической программы АПК
Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием.
"Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - сказал Путин на совещании по сельскому хозяйству.
Путин напомнил, что решение запустить программу было принято пять лет назад.
"Передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни россиян, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общенациональные цели развития", - сказал президент.