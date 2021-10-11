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Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021
Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021 - РИА Новости, 11.10.2021
Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021
Актуальность тем, которые будут затронуты на Российской энергетической неделе-2021, а также необходимость построения международного диалога и консолидации... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:47
2021-10-11T18:47
новости компаний - экономика
фонд "росконгресс"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Актуальность тем, которые будут затронуты на Российской энергетической неделе-2021, а также необходимость построения международного диалога и консолидации усилий для достижения целей устойчивого развития, в том числе в области защиты климата, отметили руководители зарубежных государств - президент Республики Анголы Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоуренсу, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьера Госсовета Китая Хань Чжен в приветствии участникам и гостям IV Международного форума."Уровень международного участия в "Российской энергетической неделе" в различных форматах свидетельствует об актуальности повестки и значимой роли России в мировой энергетике. Мы являемся надежным стратегическим партнером, выступающим за построение международного сотрудничества, основанного на принципах прозрачности и открытости. Сегодня, в период масштабных изменений в отрасли, особенно важно находиться в диалоге и совместно работать над достижением как национальных, так и глобальных целей", - заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков. Его слова цитирует пресс-служба фонда Росконгресс.Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж".Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.
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новости компаний - экономика, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
18:47 11.10.2021
 

Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021

© РосконгрессАнонс Российской энергетической недели-2021
Анонс Российской энергетической недели-2021
© Росконгресс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Актуальность тем, которые будут затронуты на Российской энергетической неделе-2021, а также необходимость построения международного диалога и консолидации усилий для достижения целей устойчивого развития, в том числе в области защиты климата, отметили руководители зарубежных государств - президент Республики Анголы Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоуренсу, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьера Госсовета Китая Хань Чжен в приветствии участникам и гостям IV Международного форума.
"Уровень международного участия в "Российской энергетической неделе" в различных форматах свидетельствует об актуальности повестки и значимой роли России в мировой энергетике. Мы являемся надежным стратегическим партнером, выступающим за построение международного сотрудничества, основанного на принципах прозрачности и открытости. Сегодня, в период масштабных изменений в отрасли, особенно важно находиться в диалоге и совместно работать над достижением как национальных, так и глобальных целей", - заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков. Его слова цитирует пресс-служба фонда Росконгресс.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж".
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.
Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 14:10
Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021
 
Новости компаний - ЭкономикаФонд "Росконгресс"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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