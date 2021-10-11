https://ria.ru/20211011/privetstviya-1754082140.html
Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021
Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021 - РИА Новости, 11.10.2021
Руководители зарубежных государств направили приветствия в адрес РЭН-2021
Актуальность тем, которые будут затронуты на Российской энергетической неделе-2021, а также необходимость построения международного диалога и консолидации... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:47
2021-10-11T18:47
2021-10-11T18:47
новости компаний - экономика
фонд "росконгресс"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754085133_43:0:598:312_1920x0_80_0_0_3baa60653749661046e79ca7fdb7a157.png
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Актуальность тем, которые будут затронуты на Российской энергетической неделе-2021, а также необходимость построения международного диалога и консолидации усилий для достижения целей устойчивого развития, в том числе в области защиты климата, отметили руководители зарубежных государств - президент Республики Анголы Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоуренсу, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьера Госсовета Китая Хань Чжен в приветствии участникам и гостям IV Международного форума."Уровень международного участия в "Российской энергетической неделе" в различных форматах свидетельствует об актуальности повестки и значимой роли России в мировой энергетике. Мы являемся надежным стратегическим партнером, выступающим за построение международного сотрудничества, основанного на принципах прозрачности и открытости. Сегодня, в период масштабных изменений в отрасли, особенно важно находиться в диалоге и совместно работать над достижением как национальных, так и глобальных целей", - заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков. Его слова цитирует пресс-служба фонда Росконгресс.Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж".Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.
https://ria.ru/20211008/klimat-1753680674.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754085133_60:0:476:312_1920x0_80_0_0_19d5a608cc18c78eec8996902916ea74.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021