https://ria.ru/20211011/pozhar-1754116461.html

Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали

Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали - РИА Новости, 11.10.2021

Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали

Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T23:59

2021-10-11T23:59

2021-10-11T23:59

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 22.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Рублево, Советская улица, дом 7 (ЗАО). По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание в одной из квартир на пятом этаже 17-этажного жилого здания. В 23.24 пожар локализован", - говорится в сообщении.Уточняется, что горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров в одной из квартир. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули 13 человек."Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211011/pozhar-1754061112.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)