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Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали
Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали - РИА Новости, 11.10.2021
Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали
Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T23:59
2021-10-11T23:59
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 22.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Рублево, Советская улица, дом 7 (ЗАО). По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание в одной из квартир на пятом этаже 17-этажного жилого здания. В 23.24 пожар локализован", - говорится в сообщении.Уточняется, что горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров в одной из квартир. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули 13 человек."Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:59 11.10.2021
 
Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали

Пожар в жилом доме в московском поселке Рублево локализовали, сведений о пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"В 22.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Рублево, Советская улица, дом 7 (ЗАО). По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание в одной из квартир на пятом этаже 17-этажного жилого здания. В 23.24 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров в одной из квартир. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули 13 человек.
"Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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